SAS sier unnskyld til 5 millioner kunder

Rasende kunder har fått flyselskapet til å gjøre full retrett.

I et brev til fem millioner Eurobonus-kunder beklager SAS det kaoset som har oppstått i forbindelse med bookinger, skriver Expressen.se.

Rasende kunder har blitt sittende og vente i timevis i påvente av kontakt med SAS' kundeservice.

- Hjemmesiden fungerer stort sett, men det har vært noen bugs i systemet, sier pressesjef Mariam Skovfoged i Danmark til Nettavisen.

- Alle våre kunder er rammet

- På hvilke måter er norske kunder rammet?

- Alle våre kunder har vært rammet. Dette blir nok bra til slutt, men det er en svær prosess vi har satt i gang, forteller hun.

Flyselskapet opplyser at de har tatt affære og har gjort den gamle siden tilgjengelig - inntil videre.

SAS Norge opplyser på sine hjemmesider at:

«Vi har mottatt feedback fra kunder på at brukeropplevelsen på de nye nettsidene ikke er optimal, og vi er naturligvis lydhøre for disse tilbakemeldingene. SAS arbeider intensivt for sikre at de nye nettsidene skal nå sitt fulle potensial.»

- Vi beklager virkelig

For å blidgjøre kundene ber SAS om unnskyldning i et brev som er sendt til deres fem millioner Eurobonus-kunder:

«Hjemmesiden er den viktigste kanalen for deg som reiser, og den skal være effektiv og lett å bruke. Men tilbakemeldingene vi har fått, tyder på at mange har hatt problemer med å navigere rundt og å gjennomføre sine bookinger på den nye siden. Vi beklager virkelig hvis du skulle være rammet av dette.»

Ber også om unnskyldning for lang ventetid

I en oppdatert melding tirsdag beklager SAS igjen:

«SAS Sales & Service har for tiden stor pågang, og vi ber om unnskyldning for lang ventetid.

Dette skyldes blant annet flere telefonhenvendelser enn forventet og urgelmessigheter i flytrafikken. Vi gjør alt vi kan for å redusere ventetiden og har satt inn ekstra bemanning. Du kan komme inn på de fleste bestillinger her: Mine reiser eller i SAS-appen. Her kan du også endre og kansellere billetter avhengig av hvilken type billett du har bestilt. På Reiseinfo finner du informasjon om avganger, bagasje, sjekk-inn, assistanse, reisebetingelser etc.

En forbedret basisversjon av SAS Classic er nå releaset for Norge, Sverige og Danmark. De nye nettsidene vil fortsatt være tilgjengelig med hele servicetilbudet vårt.»

Har du sett denne videoen?