Koalisjonen som kjemper i Jemen blokkerer leveransene av drivstoff til FN-flyene som bringer nødhjelp til hovedstaden Sana, ifølge en FN-tjenestemann. Her venter en gammel mann på behandling for en mulig kolerainfeksjon i et sykehus i Sana. Foto: Hani Mohammed (AP / NTB scanpix)

Saudiledet koalisjon hindrer FN-nødhjelp