Se bildet! Saudi-Arabia med historisk blemme

Nå legger landets utdanningsminister seg flat.

Saudi-Arabias utdanningsminister ber om unnskyldning etter at Star Wars-karakteren «Yoda» dukket opp i en lærebok i historie, avbildet sammen med landets avdøde kong Faisal. Det manipulerte bildet ble trykket ved en feiltagelse i en pensumbok som brukes av videregåendeelever i Saudi-Arabia. Hittil er det ingen som vet hvordan Yoda havnet i læreboken.

- Utdanningsdepartementet beklager den uaktsomme feilen. Departementet har begynt å trykke en korrekt versjon og tilbaketrekker de tidligere versjonene, samt dannet en rettslig komité for å finne kilden til feilen og følge opp med passende reaksjoner, sier landets utdanningsminister Ahmed al-Eissa i en uttalelse på Twitter.

Det manipulerte bildet av Faisal og Yoda var i utgangspunktet laget av den saudiarabiske kunstneren Abdullah al-Sheri (26).

- Det var meg som lagde bildet, men det var ikke meg som puttet det i boken, sier kunstneren, som går under artistnavnet «Shaweesh», til The New York Times.

Signerte FN-pakten

Bildet er del av en bildeserie hvor kunstneren har på diskret vis manipulert inn filmkarakterer i bilder av historiske, saudiarabiske øyeblikk.

Det originale bildet viser det historiske øyeblikket da kong Faisal, som den gang var landets prins og utenriksminister, signerte FN-pakten under den såkalte San Fransisco-konferansen i 1945.

Kunstneren som har manipulert inn Star Wars-karakteren, mener det er visse likhetstrekk mellom avdøde kong Faisal og Yoda.

- Han var vis og holdt alltid sterke taler. Så jeg kom fram til at Yoda var den karakteren som passet kongen best, sier han til avisen.

Faksimile av den saudiarabiske læreboken med det manipulerte bildet, som ble brukt i kapittelet om FN.

- Forbød slaveri

Kong Faisal regjerte Saudi-Arabia i elleve år. Han forbød slaveri, jobbet for å styrke landets utdanningssystem og introduserte TV-en til Saudi-Arabia.

Bildet har gått viralt i Saudi-Arabia, og saken er omtalt av store internasjonale medier som The New York Times, BBC og The Telegraph. Kunstneren har fått mange positive tilbakemeldinger, både av tilhengere av Yoda og kong Faisal.

- Intensjonen var aldri å krenke kongen, sier kunstneren.

Remember when Yoda signed the United Nations charter back in 1945 with Faisal of Saudi, @starwars? Saudi Ministry of Education does! pic.twitter.com/T62mwtZppr — SilentRuins (@SilentRuins) September 21, 2017

