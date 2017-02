Seattle dropper bank som støtter oljerør

ANNONSE

Hæren i USA bekreftet tirsdag at den omstridte oljerørledningen Dakota Access blir godkjent. Urfolksgruppen Standing Rock sioux bor like i nærheten og har lenge protestert mot prosjektet, som også får kritikk av miljøvernorganisasjoner. De frykter drikkevannet i området vil bli forurenset.

Byrådet i Seattle stemte tirsdag over sitt forhold til storbanken Wells Fargo, som låner ut penger til utbyggingen. Seattle vedtok enstemmig at når deres kontrakt med den San Francisco-basert banken utløper i 2018, er det kroken på døra. Det blir ingen nye kontrakter med banken på minst tre år.

Menneskemengden utenfor brøt ut i jubel og sang "vann er liv" da avgjørelsen ble kjent.

Obama-stopp

Den omstridte rørledningen Dakota Access ble midlertidig stanset av regjeringen til Barack Obama. Men nyinnsatte president Donald Trump undertegnet for et par uker siden en presidentordre som omgjorde beslutningen.

Det er den amerikanske hæren som formelt må tillate fullføringen av prosjektet, og tirsdag bekreftet hæren at den siste delen av rørledningen vil bli godkjent. Delen som gjenstår, skal gå under vannmagasinet Lake Oahe i North Dakota.

Både urfolk og andre motstandere av rørledningen har demonstrert ved Lake Oahe, og det har vært en rekke sammenstøt med politiet. Til sammen er nesten 700 mennesker blitt pågrepet.

Siouxene vil ikke godta Trump-regjeringens beslutning og vil fortsette kampen mot prosjektet i domstolene. Miljøorganisasjonene Greenpeace og Sierra Club anklager Trump for å prioritere oljeselskapenes profitt foran miljøet og urfolks rettigheter.

Boikott

Motstanderne har bedt banker over hele landet la være å finansiere byggingen av rørledningen. De har også bedt folk bytte bank, og er nå svært fornøyd med at Seattle følger oppfordringen.

Wells Fargo er en av 17 institusjoner som finansierer utbyggingen. Banken bidrar med 120 millioner dollar av i alt 2,5 milliarder dollar i kostnader.

– Selv om vi er skuffet over at byen har bestemt seg for å avslutte vårt 18 år lange forhold, er vi klare for å tilby Seattle våre tjenester i framtiden, sier regionsjef Tim Brown i Wells Fargo.

Wells Fargo har per i dag ansvar for store deler av lønnsutbetalinger, betaling av regninger og håndtering av skatteinntekter og bøter i Seattle.

