61 prosent av velgerne mener de økonomiske forskjellene har blitt for store i Norge, viser en ny meningsmåling.

61 prosent mener de økonomiske forskjellene har blitt for store her i landet. 27 prosent av de spurte mener forskjellene ikke har blitt for store, mens 12 prosent er usikre. Dette kommer fram i en undersøkelse gjort av SV i juni i år, skriver Klassekampen mandag.

- Tallene viser at det er en folkelig uro over en utvikling hvor du på den ene siden har en økonomisk elite som krever mer og mer – og på den andre siden flere fattige familier og større økonomisk ulikhet, sier SV-leder Audun Lysbakken til avisen.

Ifølge SSB har de økonomiske forskjellene i Norge økt hvert år siden 2009. Også før dette økte ulikhetene. Den største forskjellen ser man på den såkalte Gini-koeffisienten. Her har ulikheten i nordmenns inntekt økt med 14 prosentpoeng mellom 2006 og 2015. Ti av disse har kommet til mellom 2013 og 2015, skrier Klassekampen.