ANNONSE

Alle de omkomne er guatemalanere og tilhørte to grupper med klatrere som befant seg på vulkanen Acatenango lørdag. De døde ble hentet ned hentet ned søndag og mandag, sier talsmann Julio Sanches i det lokale brannvesenet.

Tre andre klatrere ble reddet, og to av dem ble sendt til sykehus.

Ifølge nødetatene førte et kraftig høytrykk til at temperaturen falt brått ned mot - 6 grader.

Acatenango ligger ved byen Antigua vest for hovedstaden Guatemala by og rager 3.976 meter over havet.

Brutales las condiciones ayer al amanecer en el Volcán de #Acatenango 😱. Alex Escobar comparte este video e indica que fue una pesadilla pic.twitter.com/Cg0hyOzGzE — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) January 9, 2017

#Chimaltenango Una de las últimas fotos de tres de los cuatro muertos en volcán Acatenango. https://t.co/ZwU7HGUsx8 pic.twitter.com/94jjCQ8DGU — Eduardo González (@Egonzalez_PL) January 9, 2017