En bil har kjørt på franske soldater i en forstad til Paris. Seks personer er skadd, bekrefter politiet overfor AFP.

To av soldatene er alvorlig skadet, mens de andre kun fikk lettere skader, melder politiet i Paris, ifølge britiske Independent.

Politiet leter etter kjøretøyet som traff soldatene, melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer fransk radio.

Sky News melder at kjøretøyet som traff soldatene skal ha kommet mot dem i høy fart.

Hendelsen fant sted ved 08-tiden onsdag morgen lokal tid i forstaden Levallois-Perret nær Place de Verdun onsdag formiddag, ifølge den franske storavisen Le Monde.

Ifølge Sky News sier ordføreren i bydelen, Patrick Balkany, at han så en BMW kjøre inn i en gruppe soldater. Han sier han ikke er i tvil om at det var en villet handling. Han kaller angrepet en «uakseptabel voldshandling», skriver VG.

- Jeg finner det skammelig, sier han, ifølge France Info.

Daily Mail sender nå direkte fra åsstedet:

First images from the scene of the attack in Paris pic.twitter.com/k2oqN0y11I