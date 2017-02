Selvmordsbølge blant unge afghanske asylsøkere i Sverige

ANNONSE

– De siste ukene har sju personer forsøkt å ta livet sitt og tre av dem har lyktes. De var alle fra Afghanistan, alle gutter, forteller Mahboba Madadi i Ensamkommandes forbund.

Hvor mange andre mindreårige afghanere som har forsøkt å ta livet sitt i svenske asylmottak de siste årene, vet ingen.

Mahboba Madadi i Ensamkommandes forbund.

Verken asylmottakene eller kommunene der de ligger, er pålagt å melde fra om slike selvmord.

– Det er et problem, og det tyder på at man ikke tar dem på alvor, sier Omid Mamoudi i Ensamkommandes forbund.

I slutten av januar tok en 16 år gammel afghansk asylsøker livet sitt i Vännäs, og i helgen tok en afghansk gutt livet sitt på et mottak i Trollhättan. Natt til onsdag tok en annen afghansk gutt livet sitt på et mottak i Ed.

– Han hadde forsøkt å ta livet sitt mange ganger tidligere. Han hadde nylig fått alderen oppjustert og var flyttet til et asylmottak for voksne, foreller Mahmoudi.

Redde

Svenske immigrasjonsmyndigheter mener mange afghanske asylsøkerne oppgir for lav alder og oppjusterer denne etter helseundersøkelser.

Hele 47 prosent av de afghanske guttene opplevde dette i 2015, og i fjor var andelen 36 prosent.

Madadi mener at de mange selvmordsforsøkene må tilskrives svenske myndigheters skjerping av asyllovgivningen for enslige, mindreårige asylsøkere.

– De er redde for å bli utvist og har mistet håpet, sier han.

– Det er mye stress. Det er ensomhet og det er framfor alt håpløshet. De vet ikke hva som venter dem, sier Madadi.

- Trygt nok

Migrationsverket i Sverige besluttet i 2016 at enkelte områder av Afghanistan var "trygge nok" til at asylsøkere med avslag kunne returneres. Det til tross for at afghanske myndigheter sier at de ikke kan garantere for sikkerheten til dem som sendes tilbake.

– Det fins ingen myndigheter der som tar hånd om disse guttene. Bare de som har familie, greier å holde hodet over vannet. Har du ingen familie, så har du heller ingen som støtter deg. Enten forsøker de å flykte igjen, blir rekruttert til hæren eller slutter seg til væpnede grupper. Dette er ikke særlig gode alternativer, sier lederen i Svenska Afghanistankomiteen, Anders Fange.

Mange fra Afghanistan

Sverige tok i 2015 imot 160.000 asylsøker, flest av alle europeiske land målt i forhold til innbyggertallet. Nærmere 42.000 asylsøkere kom fra Afghanistan og av disse var 23.480 enslige mindreårige.

2.100 enslige mindreårige asylsøkere fikk innvilget opphold i Sverige i fjor, mens 600 andre fikk avslag, viser tall fra Migrationsverket. De øvrige sitter i dag i asylmottak og venter på svar på sine søknader.

I 2016 søkte i underkant av 29.000 flyktninger asyl i Sverige, og i år anslår Migrationsverket at i underkant av 35.000 vil søke asyl, blant dem 2.400 enslige mindreårige.

