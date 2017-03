Senterparti-lederen lover sentraliseringsstopp - og lokalsykehus over hele landet

ANNONSE

– Sluttdatoen for dagens sentraliseringsregjering, den har vi satt. Den er 11. september, og jeg gleder meg, sa Vedum da han talte under åpningen av Senterpartiets landsmøte i Trondheim fredag.

Gunnar Stavrum: Vedum er Norges Donald Trump

Følg landsmøtet direkte her:

Vedum kaller årets valgkamp for en verdikamp og lover lokalsykehus over hele landet, færre direktorater og «et reelt nærpoliti» dersom partiet kommer til makten.

Dessuten skal det være nasjonalt og lokalt eierskap til naturressursene og skatteletter for vanlige folk framfor de rikeste, lover han.

– Det er så mange lokalsamfunn som er blitt oversett og overprøvd av denne regjeringen. Det er tid for et regjeringsskifte. Det er tid for en regjering som tror på hele Norge, sa Vedum.

– Det er ikke vi som har snudd kappen etter vinden, det er vinden som har snudd, hevder Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

- Senterpartiet snur ikke kappen etter vinden

I sin tale til Senterpartiets landsmøte fredag formiddag tok Vedum også et oppgjør med kritikken han har fått fra sine meningsmotstandere.

– Vi blir kalt bakstreverske. Så skjønte våre politiske motstandere at det bet ikke på oss. Så plutselig var det som var bakstreversk, blitt populisme. Det å stå opp for nærhet, for å se hele Norge, for å lytte til folket. Makan til populisme! Men kjære venner: Det er ikke vi som har snudd kappen etter vinden, det er vinden som har snudd, sa Vedum.

– Kjære Erna Solberg, du kan kalle oss hva du vil. Vi kommer til å mene det samme. Vi tror på nærhet og en politikk som ser hele Norge, sa Vedum.

Han viser til at partiet har vært for lokalsykehus, lokalt politi og mot EU før og kommer til å fortsette å være det.

– Vi var EU-motstandere i 72, var det i 94, vi er det nå og kommer til å være det i framtiden, sa han.

(©NTB)