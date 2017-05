Senterpartiet dobler oppslutning på studentenes partibarometer

ANNONSE

Dersom det hadde vært valg i morgen ville nær 6 prosent av landets studenter stemt på Senterpartiet, ifølge en ny måling utført av Sentio, på vegne av Universitas og Norsk studentorganisasjon.

Det er en økning på 2,5 prosentpoeng, og nær en fordobling oppslutningen siden tilsvarende målinger i fjor høst.

I alt tusen studenter ble spurt om hvilket politisk parti de ville stemt på dersom det var stortingsvalg i dag. 749 av de spurte svarte.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad synes det er gledelig at flere studenter har fått øynene opp for partiet.

– Jeg tror at studentene er opptatt av trendene man ser i samfunnet, og at den allmenne debatten slår inn også blant studentene. Vi opplever støtte fra dem som er imot sentralisering og for tjenester nær folk, sier hun.

Valgforsker Frank Aarebrot tror også at den økende Sp-oppslutningen vitner om at studentene følger tendensene i samfunnet.

– Slike tendenser slår inn i alle samfunnslag, også blant studentene. Likevel har partiet høyere oppslutning i resten av befolkningen enn hva det har blant studentene, bemerker han.

