Sersjant Hågen Skattum døde i sprengningsulykke

Forsvaret frigir navnet.

Personen som omkom i en sprengningsulykke fredag kveld, heter Hågen Skattum (21).

Det opplyser Forsvaret i en pressemelding.

Han var sersjant i sitt første år i Hæren, og hans pårørende er varslet.



Det var i alt tre personer fra Ingeniørbataljonen involvert i ulykken som skjedde under et sprengningskurs i Mauken skytefelt. De to andre personene direkte involvert i ulykken er fysisk uskadd.



- Dette er en dypt tragisk hendelse, og våre tanker går nå til de pårørende og hans medsoldater i Ingeniørbataljonen på Skjold, sier sjef Hæren Odin Johannessen.

Sersjant Hågen Skattum omkom i en ulykke i indre Troms fredag kveld. Les mer her: https://t.co/daGWVJh6Ae pic.twitter.com/B8pXZaBoEz — Forsvaret (@Forsvaret_no) October 28, 2017

Stans i bruk av utstyr

Forsvaret har besluttet å midlertidig stanse all bruk av mineryddingsutstyret som var i bruk da Skattum døde under en øvelse i Troms.

Sjefen for Hæren, generalmajor Odin Johannessen, var tydelig preget av hendelsen da han orienterte pressen lørdag formiddag.

– Det flagges på halv stang i alle Hærens leire i dag, sa han.

Hågen Skattum skulle demonstrere mineryddingsutstyr på skytefeltet ved Skjold i Øverbygd i Målselv i Indre Troms fredag ettermiddag da det fatale skjedde.

Sjefen for Hæren, generalmajor Odin Johannessen, er sterkt preget av den tragiske hendelsen.

- Helt uakseptabelt

Hærsjefen understreker at det er helt uakseptabelt å miste soldater under øvelse.

– Én soldat er én soldat for mye. Vi skal ikke miste våre soldater når vi øver. Vi kan miste dem andre steder når vi er i krig, det er det ikke vi som rår over, men det skal aldri skje under øvelse. Dette er en tung dag i Hæren, sier Johannessen til NTB.

