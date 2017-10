Sexforbryter løslatt, men får ikke ha mobil, PC eller snakke med barn

Forrige gang sexforbryteren (37) ble løslatt, gjorde politiet sjokkbeslag. Nå får han en ny sjanse.

(Bergensavisen): 37-åringen fra Bergens-området har fått en rekke pålegg når han ved årsskiftet slipper ut av fengselet på prøve.

Mannen er tidligere straffedømt seks ganger, alle gjelder seksualforbrytelser.

37-åringen ble i 2008 dømt i en mye omtalt overgrepssak i Bergen.

Overgrep på 17 jenter

Han ble arrestert da han ble overrasket av en vaskehjelp idet han hadde sex med en 14 år gammel jente på et toalett på Bystasjonen.

– Jeg er barnslig og får ikke kontakt med jevnaldrende, fortalte mannen i avhør.

En psykolog har tidligere slått fast at mannen på mange måter er på 16-årsstadiet. Men han er likevel funnet moden på en del felt og har erfaring fra både skole og yrkesliv.

Tre ganger tidligere er han dømt for overgrep mot mindreårige.

I den siste dommen ble han dømt for overgrep mot totalt 17 jenter.

Han poserte til tider som 15 år gammel og lokket svært unge jenter til å kle av seg foran webkamera og å ha telefon-sex med ham.

Beslagla barneporno

Da han sommeren 2014 ble plassert i en overgangsbolig i Bergen gjorde politiet et beslag av 61 videofilmer og 420 bilder av grov barneporno. Dermed fikk han igjen en ny dom og ble satt rett på forvaring igjen.

I høst ble forvaringen forlenget med ytterligere tre år, men med en statlig finansiert prøveløslatelse fra årsskiftet.

Det innebærer at han må bo i en bolig med døgnbemanning i en kommune i Hordaland. Her vil det være et omfattende sikkerhetsapparat rundt ham, og ifølge instruksen kan han holdes tilbake mit sin vilje, om nødvendig med tvang.

Han får ikke ha kontakt med mindreårige og får kun tilgang til å låne en telefon fra Kriminalomsorgen. han får hekller ikke bruke alkohol, og må ta imot tilbud om sysselsetting og behandling.

Kommunen har skaffet hus til 37-åringen der det er meningen at han skal bo sammen med personell som er til stede hele døgnet.

Passes på av åtte ansatte

Det er ansatt åtte personer hvorav i alle fall fire av dem kommer fra Kriminalomsorgen. Han vil kunne bevege seg ute, men alltid sammen med personell.

«Etter hva retten forstår vil det bli etablert alarmer og utarbeidet strenge sikkerhetsrutiner for personell og domfelte. For retten er det helt avgjørende at domfelte ikke har tilgang til internett verken via pc eller telefon», skriver Bergen tingrett.

37-åringen gitt uttrykk for at han er motivert for å lære seg ferdigheter for på sikt å kunne fungere på egen hånd.

Retten mener at disse tiltakene er forsvarlige opp mot hensynet til samfunnsvernet og at han på sikt må få mulighet til å bli tilbakeført til samfunnet.

Også forsvareren og påtalemyndigheten er enige i tiltakene.

