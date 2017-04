Signalfeil på Moss stasjon raskt rettet

ANNONSE

- Det var feil ved et betjeningspanel som gjorde at de ikke fikk gitt grønt signal, men feilen er rettet nå, sier pressevakt Thor Erik Skarpen i Bane Nor til NTB.

Han sier et tog i retning Oslo ble rundt 15 minutter forsinket, men at problemene ikke får noen større konsekvenser i morgentrafikken.