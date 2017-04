Sikkerhetspolitisk ekspert om terrorangrepet i Stockholm: - Det er en copycat, og det kommer til å skje igjen

ANNONSE

Minst tre mennesker skal være drept da en lastebil kjørte inn i en folkemengde i en gågate i Stockholm.

Bo Pellnäs er en svensk sikkerhetspolitisk ekspert.

- Copycat



Bo Pellnäs, svensk sikkerhetspolitisk ekspert, sier til Nettavisen at slike angrep er vanskelige å beskytte seg mot.

- Dette er en copycat, sier Pellnäs, og sikter til tidligere terrorangrep i Nice, Berlin og London, der gjerningsmenn har kjørt ned og drept mennesker midt i sentrum.

- Det kommer nok til å skje igjen, og det kan vi ikke beskytte oss mot heller. Det er enkelt og billig for gjerningsmennene, og nesten umulig for oss å beskytte oss mot med mindre man har fullstendig kontroll på individene, sier Pellnäs.

- Ikke overraskende



Pellnäs er ikke overrasket over at Stockholm nå er rammet av terror.

- Flere fra Sverige reist til Syria, så dette er ikke overraskende.

- Slike angrep skaper frykt blant befolkningen, er denne frykten berettiget?

- Det er jo veldig få mennesker som utfører slike handlinger, så at den allmenne borger skal være tilstede akkurat når noe slikt skjer er veldig liten. Så jeg synes ikke man bør uroe seg, sier Pellnäs, og fortsetter:

- Men rent følelsesmessig er det kanskje vanskelig å kontrollere en slik uro. Kanskje vi bør lære litt av London-beboerne: Keep calm and carry on.

Stjålet lastebil

Lastebilen som ble brukt i Stockholm ble stjålet tidligere fredag. Den tilhører selskapet Spendrups.

- Det vi vet nå er at det er vår lastebil. Vi har pratet med vår sjåfør og han har fortalt at han var og leverte til en kunde, gikk ut av bilen og da har noen hoppet inn i førerhuset og stjålet den, sier kommunikajsonsdirektør for Spendrups, Mårten Lyth.

I terrorangrepet i Nice i fjor sommer, ble en stjålet semitrailer brukt da 86 personer ble drept.

Også i Berlin ble en stjålet trailer brukt i angrepet på julemarkedet i desember i fjor. Der døde 12 mennesker.

I London i slutten av mars ble en bil brukt da fem mennesker ble drept i et angrep like utenfor parlamentsbygningen.

Svensk politi etterlyser også en mann med bilde i forbindelse med angrepet i Sverige.