- Det innebærer at vi har 2000 personer som kommer til å begå et terrorattentat.

Sjefen for det svenske sikkerhetspolitiet Säpo, Anders Thornberg, ber det svenske folk om hjelp i kampen mot radikalisering.

I et intervju i SVTs dyptgående program Agenda sier Säpo-sjefen at Sverige har hatt en enorm økning i antallet voldelige islamistiske ekstremister de siste årene.

Antallet antas i dag å ligge på rundt 2000 personer. Til sammenligning oppga sikkerhetspolitiet i 2010 at antallet voldelige islamistiske ekstremister var rundt 200 personer.

- Det har vært en enorm økning. Det er en helt annen situasjon enn vi har hatt tidligere, sier Thornberg til SVT.

- Kommer til å begå terrorattentat

Han er svært bekymret for situasjonen.

- Det innebærer at vi har 2000 personer som kommer til å begå et terrorattentat. Det er individer som finnes i disse miljøene og som anerkjenner kalifatets idé, som hjelper til med penger og logistikk. Vi må forstå disse miljøene for å finne de individene som vi tror er klare for å begå et angrep i landet vårt.

På spørsmål om hvor nøyaktige tallene på voldelige islamistiske ekstremister er, svarer Thornberg at de er relativt sikre. Han sier samtidig at de ikke kan garantere at de har funnet alle.

- Holde øye med enda flere

SVT spurte også hva Säpo-sjefen tror er årsaken til den store økningen.

- Det skyldes utenforskapet. Det som bekymrer meg aller mest er veksten i disse miljøene. Det er vanskelig for oss i sikkerhetstjenesten at det øker hele tiden, for det innebærer at vi må holde øye mer enda flere. Alle gode krefter i landet vårt må samarbeide for å sørge for at det ikke kommer flere inn i en så farlig og destruktive aktiviteter.

