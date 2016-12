Siste frist for nyttårsgave fra staten løper ut i dag

ANNONSE

Boligsparing for ungdom (BSU) gir alle under 34 år muligheten til å kutte skatten med 5000 kroner hvert eneste år. I tillegg får du en rente på innbetalt beløp som ligger langt over vanlig rentenivå. Se oversikten over landets beste BSU-renter her.

- Boligsparing for ungdom er en gavepakke fra staten. Totalt kan du få en skattegevinst på 60.000 kroner ved full sparing og i tillegg en rentegevinst på rundt 10.000 i fordi innskuddsrenten er høyere enn lånerenten. Absolutt alle som skal kjøpe bolig, og har mulighet, bør starte BSU, sier privatøkonom i Sparebank 1 SMN Endre jo Reite til Nettavisen.

Frist innen nyttår betyr at du må gjøre det i dag fredag 30.12

For at du skal ha krav på skattefradraget, må banken din ha meldt til Skatteetaten at du faktisk har satt inn penger før utgangen av året. Innskuddet må minst stå over ett årsskifte for å gi rett til skattefradrag.

Du kan sette inn maksimalt 25.000 kroner årlig og maksimum totalt sparebeløp er 300.000 kroner. Nyttårsgaven fra staten er at du får hele 20 prosent av årlig innebetalt i beløp i drekte skattekutt. Så om du setter inn 25.000 kroner innen fristen i dag har du kuttet skatten for inntektsåret 2017 med 5000 kroner.

Fristen er altså innen nyttår. Men siden nyttårsaften i år faller på en lørdag (bankene har stengt) må du foreta innbetalingen i dag. Bankene opererer med ulike frister.

- Fristen for BSU-overføring i DNB er fredag 30.12 klokken 20.30, gitt at du overfører fra en annen konto i DNB. Dersom du overfører fra en annen bank så er det den respektive bankens bestemmelser som gjelder, opplyser kommunikasjonsrådgiver Andrea Nyheim i DNB til Nettavisen.

Han legger til:

- Vi oppfordrer de som er ute i siste liten til å gjøre unna BSU-overføringene på morgenkvisten, og i hvert fall i god tid før klokken 15:00 som er den fristen som gjelder i mange banker.

I Sparebank 1 SMN kan du vente til litt senere på kvelden.

- Overføringer mellom egne kontoer i vår nettbank kan gjøres frem til klokken 21.50, sier privatøkonom Endre Jo Reite.

Han minner om at overføring mellom banker eller kontoer må i de fleste banker gjøres i dag fredag 30.12 før klokken 13.30.

- Ikke nøl, for din bank kan ha satt andre frister, sier han.

Høyere egenkapitalkrav gjør BSU enda viktigere

Privatøkonomiekspert Rune Pedersen i smartepenger.no har følgende å si om BSU-ordningen:

- Har du muligheten, bør du benytte Boligsparing for Ungdom (BSU). Nå som det er nødvendig med egenkapital på 15 prosent ved boligkjøp, er sparing blitt enda viktigere. Skal du for eksempel kjøpe en bolig til 2 millioner kroner, må du ha en egenkapital på 300.000 kroner. Med BSU-ordningen kan du dekke hele dette beløpet.

Med 12 års sparing med full kvote, vil du ha omtrent 384.000 kroner på konto. 300.000 kroner fra selve sparingen, og 84.000 kroner i renter (skatt på 25 prosent er da ikke trukket fra).

Hvor mye du trenger å spare kan du se av disse to kalkulatorene:

Boligsparekalkulatoren beregner hvor mye du må spare for å nå en gitt egenkapitalprosent til boligkjøp.

Boligsparingskalkulator 2 beregner hvor dyr bolig du kan kjøpe ut fra sparebeløpet du setter inn.

Kravene til BSU er at du er under 34 år, og at du bruker pengene i forbindelse med boligkjøp. Det er ikke er krav om at det skal være et førstegangskjøp. Du kan også bruke midlene på konto til å nedbetale boliggjeld dersom gjelden ble tatt opp etter at du opprettet en BSU-konto.

- Du kan også bruke midlene på konto til å nedbetale boliggjeld. Vel å merke hvis gjelden ble stiftet etter at du har opprettet en BSU-konto, sier Pedersen.

Les alt om BSU-ordningen på smartepenger.no