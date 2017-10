Siv Jensen mener saken om indianerkostymet har gått helt av skaftet

- Dette krenkelseshysteriet fra USA trenger vi ikke Norge.

Finansminister Siv Jensen (Frp) utkledd som indianer på høstfesten til Finansdepartementet, satte i helgen sinnene i kok.

Utkledningsfesten hadde tre temaer: «superhelter», «fantasy» og «ville vesten». Og Jensen gikk altså for et indianerkostyme.

Sametingspresidenten kalte det «Helt smakløst», og mange mente at Jensen med kostymet var respektløs overfor en gruppe som har vært undertrykt i mange hundre år.

Finansminister Siv Jensen (Frp).

- Gått helt av skaftet

Nettavisen tok mandag kontakt med Siv Jensen og hennes statssekretær Petter Kvinge Tvedt, som svarer følgende:

- Siv Jensen mener saken er gått helt av skaftet. Hun har fått mye støtte i sosiale medier, og det forstår jeg godt. I Norge er det mange som kler seg ut som indianere, cowboy og sjørøver. Vi går på alt fra Bollywood-fest til togafester, hygger oss, leker og ler. Det har absolutt ingenting med latterliggjøring av minoriteter, urfolk eller andre grupper å gjøre. I Norge er karneval og utkledningsfester fellesskap. Vi senker skuldrene og har glimt i øyet. Dette krenkelseshysteriet fra USA trenger vi ikke Norge.

Sametingspresident Aili Keskitalo. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Jensen ønsker ikke å tilføye noe annet til saken, sier statssekretæren.

- Kolonistholdning

Nyvalgt sametingspresident Aili Keskitalo kalte antrekket for smakløst.

- Urfolks kulturer og verdifulle symboler burde ikke brukes som kostymer. Dessverre henger dette igjen fra en slags kolonistholdning, sa hun til VG søndag.

Også Kenzie Allen, medlem av den amerikanske urbefolkningsstammen Oneida og pendler mellom Norge og USA, retter kritikk mot Frp-lederen.

Hun sier til NRK at et slikt kostyme viser at man ikke forstår urbefolkningers kultur og undertrykkelsen disse gruppene har vært gjennom.

SKAM-skuespiller Ulrikke Falch. Foto: Bax Lindhardt / NTB scanpix

En annen som reagerte på kostymet var Ulrikke Falch - kjent som Vilde i Skam.

- Menneskers kultur er ikke et kostyme, skriver hun på Instagram.

- Hvor humørløs er det mulig å bli

Samtidig fnøs mange av kritikken, og slo tilbake med at dem som reagerer er hårsåre.

Blant dem TV 2-profil Davy Wathne, tidligere fotballstjerne Jan Åge Fjørtoft og Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik. Alle tre kommenterte saken på Twitter i helgen.

- Eg synes Siv Jensen er ein heilt fin Pocahontas, eg er meir kritisk til politikken hennar. #kostymegate, tvitret Tajik.

- Det er sikkert mangt og meget en kan kritisere Siv Jensen for, men et politisk ukorrekt karnevalsantrekk? Hvor humørløs er det mulig å bli?, kommenterte Wathne søndag.

- Vil med dette beklage at jeg ba folk kle seg ut på min 50-årsdag. Var ikke meningen å fornærme de som hadde sin storhetstid på 80-tallet, skrev Fjørtoft.

