Sjefen for USAs stillehavsflåte mister jobben

Sjefen for USAs stillehavsflåte, Joseph Aucoin, må gå som følge av fire skipskollisjoner i Asia siden januar.

Viseadmiral Aucoin blir fjernet onsdag, melder Wall Street Journal og CNN, som har snakket med kilder i den amerikanske marinen.

Han må ikke gå som følge av skyld i noen spesifikk hendelse, men på grunn av manglende tillit. Det er vanlig praksis i den amerikanske marinen.

Tirsdag beordret USAs marinesjef, admiral John Richardson, en såkalt operasjonell pause verden over etter en kollisjonen mellom et marineskip og en oljetanker øst for Singapore.

I tillegg skal innsatsen til marinens 7. flåte, stillehavsflåten, bli gjenstand for en omfattende gransking.

Ti amerikanske sjøfolk er savnet og fem er skadd etter ulykken.