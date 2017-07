Sjokkert av forbikjøring: - Disse syklistene bryr seg ikke om trafikkreglene

Øystein Eide er oppgitt og skremt.

Eide var fredag ute og øvelseskjørte med datteren, da de to ble vitne til det han omtaler som en farlig og hensynsløs forbikjøring av to syklister.

Far og datter kjørte nedover den bratte og svært svingete bakken Halbrendslia like ved Førde, da de to treningssyklistene feide forbi dem. I motgående felt kom det en bil.

Øystein Eide. Foto: privat

- Det var bare cirka én meter mellom syklisten og bilen, forteller Eide til lokalavisen Firda, som omtalte saken først.

- Bryr seg ikke om reglene

Han sier videre at både han og datteren ble skremt av forbikjøringen.

- Disse syklistene bryr seg ikke om trafikkreglene. Alle trafikanter er like viktige, og det er viktig at alle følger reglene.

- Ser en holdningsendring

Eide har selv vært aktiv syklist, bussjåfør, trailersjåfør og motorsyklist, i tillegg til å være vanlig bilist, og har slik god erfaring fra trafikken.

- Jeg mener jeg kan se en holdningsendring blant treningssyklister. Det er mindre respekt for trafikkreglene, enn det var før. Reglene blir rett og slett satt til side i jakten på sekundene når du har på treningstrøya, kan det virke som, sier han til Nettavisen.

Ved å dele videoen og hans opplevelse av episoden, ønsker han nå å få en debatt i sykkelmiljøet.

- Kan de ikke jakte sekundene oppover, og heller ta det litt rolig nedover.

