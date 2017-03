Sjokkpåstand: - Madeleine McCann ble aldri bortført

ANNONSE

Om halvannen måned er det nøyaktig ti år siden den britiske jenta Madeleine McCann forsvant sporløst fra feriestedet Praia da Luz ved den portugisiske Algarve-kysten. Hun var snaut fire år gammel da hun ble bortført fra ferieleiligheten, hvor hun og søsknene sov mens foreldrene var sammen venner på en restaurant i nærheten.

Foreldrene til Madeleine, Gerry og Kate McCann, ble utpekt som formelt mistenkte i forsvinningssaken. Men både portugisisk og britisk politi har etterforsket saken som en bortføringssak. En teori har vært at Madeleine ble bortført av et pedofilinettverk. Så langt har ikke politiet kommet noe nærmere en løsning på saken.

Nettavisen har vært i kontakt med kriminalanalytiker (criminal profiler) Pat Brown, som har analysert gamle drapssaker, såkalte «cold cases», i 20 år for politimyndighetene. Hun driver sitt eget kriminalanalytiske byrå i USA, og har hatt flere tusen TV- og radioopptredener i USA, hvor hun har kommentert utallige drapssaker. Brown har skrevet seks bøker om emnet, blant annet en bok om Madeleine-forsvinningen.

Omstridt teori

Brown hevder bevismaterialet i Madeleine-saken tyder på at jenta aldri ble bortført, men at det hele er en dekkhistorie for å skjule hva som faktisk skjedde den skjebnesvangre kvelden jenta forsvant. Brown, som har analysert Madeleine-saken i detalj, utdyper overfor Nettavisen hva hun mener skjedde med jenta.

- Bevismaterialet - de fysiske, omstendighetene og atferden - tilsier at det var et overmedisinert barn som bukket under som følge av et uhell, trolig ved et fall fra sofaen og medfølgende kvelning på grunn av stillingen. Bevisene støtter også en trolig dekkhistorie fra foreldrenes side - at liket ble fraktet til et sted der det ikke ville bli funnet - og en påstand om bortføring mens foreldrene var ute av ferieleiligheten, sier Brown til Nettavisen.

- Det finnes ingen beviser som støtter opp under at det var en bortføring. Det er mange selvmotsigelser i uttalelsene til foreldrene og venner som understøtter at det var noe annet som skjedde den kvelden, hevder Brown, uten å utdype hva selvmotsigelsen går ut på.

Nettavisen har vært i kontakt med McCann-familiens talsperson, Clarence Mitchell, men han har ikke svart på våre henvendelser om tilsvar.

Gerrys alibi

Flere vitner har tidligere uttalt at de så en mann komme bærende på ei jente i retning mot stranden den natten Madeleine forsvant. Brown sier at det var en hel familie (Smith-familien) som var vitne til dette, og at beskrivelsen passet til Gerry McCann. Brown hevder McCann-ekteparet har vært helt uinteressert i denne observasjonen, og at de har satt all deres lit til en annen observasjon av en mann med et lite barn, som ble gjort av deres venninne Jane Tanner.

- Det kan virke som at viktigheten ved at dette var en virkelig observasjon, knyttes til det faktum at Jane Tanner hevder å ha sett denne mannen på nøyaktig samme tidspunkt hun så Gerry snakke med sin venn Jez på gaten utenfor leiligheten. Dette er Gerrys alibi, sier Brown.

- Flyttet til en kløft i en klippe

- Etter min mening er den beste teorien, når det gjelder flyttingen av liket, at Maddies lik ble først flyttet til en kløft i en klippe i nærheten av stranden og senere flyttet videre i bilens bagasjerom til et øde område vest for Praia da Luz, kjent som Monte do Jose Mestre.

Hun hevder det er blitt fanget opp signaler fra Gerrys telefon i nettopp dette området.

- Likhunder markerte både bak sofaen og i bagasjerommet til McCanns leiebil, sier hun.

DNA-tester var ufullstendig

To britiske politihunder ble sendt til Portugal i juli 2007 for å bistå i etterforskningen. Den ene hunden var trent opp til å markere ved menneskeblod, mens den andre skulle markere på lukten av lik. Begge hundene markerte i ferieleiligheten til McCann. Senere markerte likhunden på bagasjerommet til McCanns leiebil som de leide først 24 dager etter forsvinningen, skriver The Telegraph.

DNA-tester fra bilen viste seg å være ufullstendig, men portugisisk politi opplyste feilaktig til journalister at det var en «100 prosent match» med Madeleine, skriver avisen.

Startet egen etterforskning

Portugisisk politi henla saken i 2008. Britiske politimyndigheter lanserte imidlertid sin egen etterforsking av saken i 2011, kalt «Operation Grange», etter at portugisisk politi henla saken.

Scotland Yard har innhentet mer enn 1338 vitneforklaringer og har etterforsket mer enn 60 personer som har vært av interesse for saken. Den britiske etterforskningen er anslått til å ha kostet elleve millioner britiske pund.

Foreldrene Kate og Gerry McCann avbildet under en pressekonferanse i Berlin måneden etter at Madeleine forsvant. Foreldrene har drevet en aktiv, verdensomspennende kampanje for å skape fokus rundt forsvinningssaken.

- Dårlig gjennomgåelse av Madeleine-saken

- Dersom din teori skulle stemme, hvorfor tror du at portugisisk politi, og senere britisk politi, aldri klarte å løse saken, gitt alle de enorme ressursene som er lagt ned i saken, Brown?

- Portugisisk politi var i ferd med å løse saken med McCann-ekteparet som hovedmistenkte da McCann-ekteparet forlot landet og britiske myndigheter blandet seg inn i etterforskningen, sier Brown.

- Når det gjelder Scotland Yard, etter min mening, så handlet det aldri om å løse saken på riktig måte. De ble gitt et mandat til å gjennomgå saken som en bortføringssak, og for å sette mistanken mot McCann-ekteparet til side. Ingen gjennomgåelser av en «cold case» starter med en forutsetning om at noen er uskyldige, eller konkludere med hvilken forbrytelse som er blitt begått, før analysen starter. For å være en ordentlig gjennomgåelse, skulle de ha startet helt fra begynnelsen av og gjennomgått all informasjonen fra åstedet som politirapporter, krimtekniske rapporter, intervjuer og avhør. De skulle ha utført en kriminalteknisk rekonstruksjon. Først da, og bare da, kunne de ha konkludert med hva slags forbrytelse dette mest trolig var og hvem som mest sannsynlig begikk den. Deretter kunne de fortsette med videre etterforskning, sier Brown.

- Men istedenfor startet Scotland Yard umiddelbart med å lete etter en kidnapper, og brukte nesten åtte millioner dollar, gravde opp store områder rundt om i Praia da Luz. Jeg aner ikke hva de lette etter, fordi de baserte ikke søket på legetime ledetråder. De kastet bort seks år med tid, arbeidskraft og penger for å avdekke absolutt ingenting. Hvorfor gjorde de dette? Jeg mener at gjennomgåelsen var kun politisk, men av hvilke politiske grunner aner jeg ikke.

Etterforskere søkte etter Madeleine i et skogkratt i nærheten av der hun forsvant, men fant aldri noe spor på stedet.

Innvilget mer penger til etterforskningen

Nye beregninger viser at britisk politi har brukt til sammen 11,1 millioner pund på å etterforske Madeleine-saken, noe som tilsvarer 116 millioner kroner i dagens krus. Nylig ble det innvilget ytterligere 85.000 pund (890.000 kroner) for å fortsette jakten på den verdenskjente jenta, skriver The Sun Online.

- Det har nesten gått ti år siden Madeleine McCann forsvant. Er det riktig å fortsette å bruke skattebetalernes penger på saken, Brown?

- Gjennomgåelsen til Scotland Yard er en parodi og vil trolig henlegges uten noen oppnådde resultater, eller med en «lurt tosk» i form av en død mistenkt eller en usikker teori som lyder plausibel for dem som ikke er kjent med saken. Bare hvis noen med politisk makt kommer på banen og krever at Scotland Yard starter på nytt med en ordentlig saksanalyse med McCann-ekteparet som mistenkte, vil kanskje noe godt komme ut av skattebetalernes bortkastede penger.

- Har du noensinne blitt truet eller kritisert for dine standpunkter rundt forsvinningen til Madeleine McCann, Brown?

- McCann-ekteparet fikk boken min «Profile of the Disappearance of Madeleine McCann» fjernet fra markedet. Den lå på Amazon i omtrent fem uker og solgte veldig bra, da de fikk sine injurieadvokater, Carter-Ruck, til å true Amazon og meg selv med en injuriesak. Amazon ville ikke ta risikoen og trakk boken fra markedet.

- McCann-ekteparet har ikke truet meg noe utover det. Jeg frykter dem ikke. Ikke noe av det jeg har sagt har vært injurierende, ettersom jeg bare stadfester hva bevisene er, og hvilke teorier som kan fastsettes utfra dem. Jeg har aldri sagt at McCann-ekteparet er skyldig i noen kriminell handling, bortsett fra omsorgssvikt, men jeg vil stå ved min analyse av bevisene, nemlig at det totale bevismaterialet leder meg til å konkludere med en teori - som jeg mener har mest troverdighet - om et uhell som følge av overmedisinering og et fall som resulterte i dødsfallet til Madeleine McCann, og at forbrytelsen ble skjult av foreldrene, sier hun.

Scotland Yard vil ikke kommentere

Nettavisen har vært i kontakt med Scotland Yard som ikke ønsker å kommentere teorien til Pat Brown.

- Vi ønsker ikke å gi noen løpende kommenter til dette, sier en pressetalsmann for Scotland Yard til Nettavisen.

Scotland Yard ønsker heller ikke å besvare spørsmål om de tror Madeleine fortsatt er i live.

Hele ti år har gått siden den britiske jenta Madeleine McCann forsvant sporløst fra et hotell på feriestedet Algarve i Portugal. Dersom hun fortsatt er i live, fyller hun 13 år til våren.

Hevder hun døde i leiligheten

Portugisisk politi rettet raskt mistanken mot foreldrene - en utvikling som McCann-ekteparet mente førte til at politiet gikk glipp av viktige ledetråder i de første dagene etter forsvinningen. Veisperringer ble ikke satt opp før dagen etter, grensevakter ble ikke varslet før det var gått mange timer og Interpol sendte ikke ut en internasjonal varsel før det var gått fem dager.

En portugisisk krimekspert som var tilknyttet politienheten som arbeidet med Madeleine-saken, Moita Flores, hevder overfor en portugisisk nettavis at bevismaterialet tyder på at jenta døde inne i leiligheten, skriver The Sun Online.

McCann-familiens talsperson, Clarence Mitchell, kommenterer påstanden fra Flores på følgende måte:

- McCann-ekteparet vil overhode ikke bidra med mer brensel til disse rene spekulasjonene ved å kommentere dette, sier han til The Sun Online.

Politisjefens teori

Den tidligere politisjefen Goncalo Amaral, som ledet etterforskningen i startfasen av Madeleine-saken, har tidligere kommet med tilsvarende påstander om at Madeleine døde ved et uhell, og at foreldrene skjulte liket.

Han har også skrevet en bok om sine synspunkter i Madeleine-saken. Han ble trukket for retten av Madeleines foreldre i en injuriesak. Etter flere rettsrunder vant han saken, ifølge Daily Mail.

Foreldrene ble utpekt som «arguido» i september 2007, som innebærer at de var formelt mistenkt for å ha iscenesatt en bortføring etter at Madeleine døde ved et uhell. I 2008 kunngjorde den portugisiske statsadvokaten at foreldrene ikke lenger var mistenkte og at saken var henlagt.

Det har versert mange teorier om forsvinningen, alt fra at hun ble offer for menneskehandel og solgt til et barnløst par eller drept under et innbrudd og liket ble dumpet på et øde sted, til at hun vandret alene ut av leiligheten og døde i en ulykke.

Verdensomspennende kampanje

Foreldrene til Madeleine, Kate og Gerry McCann, lanserte en omfattende, global mediekampanje etter at datteren forsvant. Fotballstjernen David Beckham var bare én av svært mange kjendiser som stilte opp for McCann-familien.

Kampanjen har ført til at medietrykket mot britiske politimyndigheter har vedvart i snart et tiår.

Gerry McCann er hjertelege av yrke, mens Kate er en tidligere allmennpraktiker.

Har du fått med deg denne populære videoen?