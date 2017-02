Sjubarnsmor plassert i Karasjok: - Vi vil tilbake til flyktningleiren

ANNONSE

- Vi trodde vi skulle til paradis da vi skulle til Norge, og at alt skulle bli bra. Men siden vi kom har vi ikke hatt en ordentlig god natts søvn. Barna gråter hver dag, sier den syriske sjubarnsmoren Jalilah Asad Ibrahim til NRK.

Familien ble bosatt i et hus i det samiske tettstedet Karasjok i Finnmark i fjor høst. Men mørketid, kulde og vanskeligheter med å tilpasse seg gjør at familien angrer på valget om å reise til Norge.

- Her er det kaldt og mørkt

Deres nye adresse står i sterk kontrast til millionbyen Aleppo, som familien kommer fra. De snakker kun arabisk, og føler seg alene.

- Barna har det ikke bra her. De vil tilbake til teltet i Libanon, hvor de kan leke ute i sola hele dagen med slektninger og venner. Her er det kaldt og mørkt, sier familefaren Mohammed Id Ibrahim.

Syvbarnsmoren sier til statskanalen at barna hennes sliter med å tilpasse seg og at de ikke får med seg undervisningen på skolen.

81.000 ville ut av Europa i 2016

Familien Ibrahim er ikke alene om å angre på å ha kommet til Europa.

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) hjalp i fjor nesten 1.500 personer med å reise frivillig ut av Norge, en økning på 25 prosent fra året før. Det samme tallet for hele Europa var i fjor 81.000 migranter.

Sjef i IOM i Norge, Steve Hamilton, sier at det som nå er nytt er at mange flyktninger i Norge ber om hjelp til å reise tilbake før de har fått svar på asylsøknaden sin.

Hamilton tror lang behandlingstid på asylsaker kan være noe av årsaken til at mange angrer på at de kom til Norge og Europa. Samt at de kom med tro på at de skulle få jobb, forsørge familien sine og bidra til samfunnet.

