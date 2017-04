Søk etter savnet skiløper fortsetter

ANNONSE

Søket ble satt i gang tirsdag kveld, og det ble blant annet gjort et grovsøk med ambulansehelikopter, opplyser Hovedredningssentralen Nord-Norge.

- Vi sendte deretter et Sea King redningshelikopter til området, men været gjorde at det søket ikke lyktes, og helikopteret ble sendt i retur til Bodø. Det letes med folk og scootere på bakken, og det er hentet inn redningshunder. Vi skal også ha inn en redningsskøyte for å søke langs sjøen, sier redningsleder Rune Danielsen til NTB litt før klokken 4.30.

- Vi setter inn mer ressurser og trapper opp søket etter hvert som det blir mer dagslys, om en times tid.

Han forteller at det er 1–2 minusgrader og litt vind. Kombinert med lette snøbyger gjorde det søkearbeidet vanskelig.

Han har foreløpig ingen detaljer om den savnede eller hvordan vedkommende er utstyrt.

- Dette var folk som i utgangspunktet var på en dagstur, så vedkommende var antakelig ikke forberedt på en natt ute.

Politiet i Nordland bekrefter at de leter etter en person som er kommet bort fra turfølget i området rundt Rautinden i Beisfjord, et lite stykke sørøst for Narvik.