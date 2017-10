Skatterazzia etter Oslo kommunes kjøp av boliger

Konkursgjengangere sto bak salgene til Oslo kommune. Skattekrim gjennomførte fredag en razzia mot involverte i saken.

Skattekrim gjennomførte fredag morgen en razzia mot involverte i saken om boligkjøp i Oslo kommune. Det melder DN.

Nettavisen har den siste tiden omtalt hvordan Oslo kommune kjøper leiligheter til langt over takst ved hjelp av mellommenn. Først kjøper en boligutvikler opp leiligheter til godt over takst, og kort tid etterpå videreselges disse til Oslo kommune. I mellomtiden blir leiligheten pusset opp i større eller mindre grad.

Oslo kommune velger å ikke selv kjøpe leiligheter med oppussingsbehov.

Det er Carl Thomas Andersson som har kjøpt og videresolgt mange av disse leilighetene, både enkeltleiligheter og større bygårder, til Oslo kommune. Nettavisen har vært i kontakt med han, som ikke ønsker å kommentere mye på enkeltsalg.

Konkursrytter skal ha vært bakmann

Hans heleide aksjeselskap gikk i 2016 med et overskudd på over tre millioner kroner, av en omsetning på 7,7 millioner kroner.

Til sammen har han, en svensk snekker, i løpet av 2016 og 2017 har Andersson totalt vært med på å selge 51 leiligheter til Oslo kommune for 222 millioner kroner. Handlene har gitt en gevinst på et solid tosifret millionbeløp.

I en større artikkel i DN publisert fredag, fremgår det imidlertid at Andersson er en front for konkursrytter Øyvind Hornnæss, en av Oslos største eiendomsinvestorer. Nettavisen vet at det innenfor deler av bransjen har vært kjent.

Nå har også Politiet tatt affære. Ifølge DN slo Skattekrim til mot fire adresser på Østlandet i en koordinert aksjon fredag morgen, med bakgrunn i saken.

Var god for 500 millioner

Ved årtusenskiftet var Hornnæss god for 500 millioner kroner og eide store deler av Lodalen, før alt raknet. Til sammen har Hornnæss 20 konkurser på samvittigheten.

Dermed ble det vanskelig for Øyvind Hornnæss å drive stort med eiendom. Han fikk dermed Andersson til å fronte virksomheten, ifølge DN.

DN kan dokumentere at det har gått mange store transaksjoner mellom Anderssons selskap Alpha Group og personer eller kontoer relatert til Øyvind Hornnæss.

De viser blant annet til at sommeren 2016 overtok Anderssons kone Porschen til Hornnæss kinesiske kone. Høsten 2016 overførte Alpha Group 113.000 kroner til Hornnæss kone. I mars i år gikk det 100.000 kroner fra Alpha til et selskap knyttet til Hornnæss. Og omtrent samtidig gikk det 200.000 til en nær bekjent av Hornnæss.

Avviser alt

DN har i flere måneder bedt Andersson og Hornnæss redegjøre for samarbeidet de har hatt og for salgene til Oslo kommune. Ingen av dem har ønsket å møte DNs journalister.

Andersson benekter at han har gjort noe galt, mens Hornnæss avviser overfor DN at det har vært noen avtaler mellom han og Oslo kommune. Han avviser videre at han har noen forretninger med Andersson og hans selskaper.

