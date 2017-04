Skjærtorsdag og langfredag: Politiet dobler bøtene for «grensefylla»

ANNONSE

Hver skjærtorsdag drar hundrevis av nordmenn til Strømstad for å feste.

I en pressemelding opplyser politiet at man ved politistasjonene i Halden og Strømstad er i gang med å planlegge innsatsen skjærtorsdag og natt til langfredag.

4000 for offentlig drikking

Samtidig opplyser politiet at de vil doble bøtesatsene skjærtorsdag og langfredag:

«For å forebygge ordensforstyrrelser dobler politiet i Halden bøtesatsene skjærtorsdag og langfredag. Dermed vil det koste 4000 kroner å bli tatt for drikking på offentlig sted, og 8000 kroner om man blir tatt for ordensforstyrrelse. Å ikke rette seg etter politiets pålegg eller nekte å oppgi personalia kommer til å koste 10.000 kroner.»

- Vi ønsker folk velkommen til Halden, men forventer samtidig at de ikke lager bråk eller er til sjenanse. Vi kommer til å praktisere nulltoleranse for lovbrudd, sier ordenssjef Ivar Prestbakken ved Halden politistasjon.

- Med flere norske politipatruljer på plass i Strømstad, og med svenske kolleger tilstede i Halden, er målet til ordensmakten at arrangementene skal gjennomføres på en trygg og skikkelig måte. Politisamarbeidet vi hadde med svenskene i fjor var svært vellykket. Derfor viderefører vi dette også i år, sier Prestbakken.

Stenger Systembolaget

Politisjefen i Strømstad, Henric Rörberg, opplyser følgende.

- At norsk politi var til stede i Strømstad hadde utvilsomt en dempende effekt. Det var også til stor hjelp for oss å ha en norsk politimann tilstede i arresten i Strømstad, ikke minst med tanke på at det ble mye enklere å kontrollere personalia på norske borgere, sier Rörberg.

I Strømstad forbereder politiet seg til skjærtorsdag blant annet ved å hente inn forsterkninger fra hele regionen.

En egen innsatssjef fra Gøteborg kommer til byen for å lede politistyrkene, opplyser politiet.

- Et annet tiltak er at Systembolaget også i år stenger skjærtorsdag. For to år siden så vi tendenser til at folk samlet seg ved Systembolaget utenfor byen, og det var tilløp til bråk. I fjor opplevde vi god effekt av at Systembolaget stengte, forteller politisjef Henric Rörberg.

