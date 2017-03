Skottland ber om ny folkeavstemning

ANNONSE

Sturgeon lover mandag å handle raskt for å gi skotske velgere en ny sjanse til å løsrive landet og gjøre det uavhengig.

I første omgang vil hun neste uke be skotske folkevalgte om grønt lyst til å arrangere en andre folkeavstemning om uavhengighet.

Sturgeon sier at britenes statsminister Theresa May så langt har nektet å inngå kompromisser overfor Skottland i brexit-prosessen.

Det er derfor viktig for Skottland å ta aktive steg for å beskytte sine interesser samtidig som regjeringen i London forbereder sin utmelding av EU, framholder førsteministeren.

55,3 prosent stemte nei og 44,7 prosent ja til løsrivelse da skottene gikk til urnene i 2014. Sturgeons skotske nasjonalistparti SNP, som er to mandater unna å ha flertall i det skotske parlamentet, blåste liv i uavhengighetskampen i fjor sommer.

Da ble det et faktum at Storbritannia skal forlate EU.

51,9 prosent av britene stemte 23. juni for brexit, men blant skotske velgere var det et stort flertall som stemte for å bli i EU.

