Skulle betale 150 kroner i nettleie – fikk regning på 3000 kroner

Hafslund Nett brukte naboens målerstand da de beskyldte kunden for å ha gjort feil.

Iselin Rønningsbakk fikk en skyhøy strømregning etter at Hafslund Nett installerte automatisk strømmåler.

Regningen er 20 ganger mer enn hva hun egentlig skal betale.

Normalt får Rønningsbakk en regning på 130 kroner hver måned. Denne gang var den på nesten 3000 kroner.

Brukte naboens strømmåler

Da hun klagde på den skyhøy regningen, så fikk hun til svar at strømmen var lest av feil i to og ett halvt år. Rønningsbakk fikk skylden for feilen.

– Hafslund sendte meg bilde av måleravlesningen som viste det forbruket de hadde sendt meg regning på. Problemet er bare at bildet er av strømmåleren til en av naboene mine, sier hun til Nettavisen.

Etter å ha kranglet med dem på telefon, innrømmet Hafslund feilen de har gjort.

– De oppdaget at målepunkt ID-nummeret på min gamle måler ikke er det samme som på min nye måler, altså at det ikke er min måler, fortsetter hun.

Frykter at flere blir rammet

Alle strømmålere i Norge skal byttes ut med en smart måler, gjerne kalt AMS. Rønningsbakk frykter nå at andre skal bli rammet av samme feil.

FEIL STRØMMÅLER: Her er bildet Hafslund Nett brukte for å beregne nettleien til Iselin Rønningsbakk. Problemet er bare at det er naboens måler.

– Jeg tenker at gjør de denne feilen med meg, så gjør de det sikkert mange andre steder også, sier hun.

– I mitt tilfelle leste de av naboens måler. Det var det jeg som måtte gjøre dem oppmerksom på. Jeg synes de kunne vært mer ydmyk da feilen ble oppdaget. De kunne kanskje ha sjekket grundigere før de beskyldte meg for å ha gjort feil, fortsetter hun.

Har byttet 350.000 målere

Hafslund beklager og mener feilen skyldes menneskelig svikt.

– Vi har ikke hørt om lignende feil. Snart har vi installert 350.000 automatiske målere. Her har vi bommet tydeligvis, og det er sterkt beklagelig, sier kommunikasjonssjef Morten Schau i Hafslund Nett til Nettavisen.

– Det er enda mer beklagelig at vi ikke legger oss flat når det ble avklart at vi har gjort en feil, fortsetter han.

– Kan man stole på at andre ikke er rammet av den samme feilen?

– Erfaringen så langt viser at dette har gått bra. I tillegg har vi fotografert alle målerstander som tatt ned, så det ikke skal være tvil om det. Dessverre så har det i denne saken vært en menneskelig svikt, og det må vi bare beklage, sier Schau i Hafslund Nett.

