Skulle handle inn til bryllup, men her ble det bråstopp

(Tønsbergs Blad): Det var grytidlig tirsdag morgen at Vestfold-mannen i 50-årene ble vinket inn til Tollvesenets kontroll på fylkesvei 22 i Halden.



I bilen fant de langt mer enn det kvota tillater. Rundt om i bilen var det nemlig lastet inn store mengder alkohol. Helt konkret: 245 liter vin og 30 liter brennevin.



– Mannen fortalte at han hadde vært på hytta i Sverige. Han sa at alkoholen var til eget bruk og at han skulle ha det til en bryllupsfest, sier seksjonssjef Wenche Fredriksen på Svinesund.

Drikkevarene var plassert rundt omkring i bilen. Foto: Tollvesenet

Bryllupet må nok klare seg uten drikkevarene, for alkoholen ble beslaglagt.



– I tillegg er mannen politianmeldt og får en bot av politiet i etterkant, sier Fredriksen.

Hun forteller at Tollvesenet avslører slik storhandling til bryllup med jevne mellomrom.



– Det er ikke helt uvanlig til selskaper og diverse sammenkomster, sier hun.

BESLAGLAGT: Tollvesenet gjorde beslag på 245 liter vin og 30 liter brennevin i vestfoldingens bil.

