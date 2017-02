Slagsvold Vedum: - Tvang er udemokratisk

ANNONSE

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener tvangssammenslåingen av kommunene er grunnleggende udemokratisk, ifølge VG.

– Det som skjer er helt uansvarlig. De har brukt det vi har kalt økonomisk tvang for kommuner som ikke vil slå seg sammen og hele tiden utøvd et voldsomt press. Nå viser det seg at selv når kommuner har stått imot det, tvinges det gjennom, sier Slagsvold Vedum til VG tirsdag kveld.

Sp-lederen mener regjeringspartiene har brutt et løfte om ikke å bruke tvang.

Tirsdag ble det kjent at i alt 13 kommuner blir slått sammen med nabokommuner mot sin vilje. KrF har sagt nei til all tvang, men Venstre sikrer regjeringen flertall, ifølge NRK.

- Hårreisende

Akershus Arbeiderpartis gruppeleder Tonje Brenna mener tvangssammenslåingene er "hårreisende".

– Dersom Aftenpostens artikkel om at Akershus tvangssammenslås med Østfold og Buskerud stemmer, er det hårreisende. Jeg forventer at en Ap-ledet regjering ikke tvinger dette igjennom, sier Akershus Arbeiderpartis gruppeleder Tonje Brenna.

Fakta: Disse kommunene blir slått sammen

Bindal i Nordland Bindal – slås sammen med Vikna, Nærøy og Leka. Vikna i Nord-Trøndelag Vikna – slås sammen med Nærøy. Leka og Bindal. Ørland i Sør-Trøndelag Ørland – slås sammen med Bjugn. Leikanger i Sogn og Fjordane Leikanger – slås sammen med Balestrand og Sogndal. Balestrand i Sogn og Fjordane Balestrand – slås sammen med Sogndal og Leikanger. Søgne i Vest-Agder Søgne – slås sammen med Songdalen og Kristiansand. Sørum i Akershus Sørum – slås sammen med Fet og Skedsmo. Fet i Akershus Fet – slås sammen med Skedsmo og Sørum. Eidsberg i Østfold Eidsberg – slås sammen med Spydeberg, Askim og Hobøl. Spydeberg i Østfold Spydeberg – slås sammen med Eidsberg, Askim og Hobøl. (Kilde: Aftenposten)

Det var Romerikes Blad som først omtalte Brennas reaksjon, som ble publisert på fylkespartiets sider tirsdag kveld.

- Helt meningsløst

Ifølge Brenna er det ingen logikk bak den nye regionen Høyre og Frp-regjeringen foreslår.

– En ny storregion rundt Oslo, uten Oslo, er helt meningsløs. At Østfold, Buskerud og Akershus skal slås sammen, med tvang og uten nye oppgaver, er enda mer meningsløst, sier Brenna.

Tirsdag skrev Aftenposten og NRK at de fire samarbeidspartiene er enige om at 19 fylker blir til 10 eller 11 regioner, pluss Oslo. Buskerud, Akershus og Østfold blir til ny Viken-region.

SV: - Meningsløst å ommøblere norgeskartet

SV ønsker frivillige sammenslåinger, men vil støtte kommunene "som vil ut av ekteskapet Frp, H og Venstre har tvunget dem inn i etter valget".

– Det er ikke størrelsen det kommer an på. Det er viljen til å prioritere fellesskapet og kommuneøkonomien som avgjør. Og samarbeid mellom kommuner er bra, ikke noe uønsket, slik regjeringen framstiller det, sier SVs Karin Andersen til NTB.

- Absurd

Hun omtaler regionreformen som "helt absurd" og sier den skal legges langt nederst i skuffen etter valget.

– Det er meningsløst å ommøblere hele norgeskartet og lage store regioner uten oppgaver og penger. Fylkene har mistet tannhelse og flertallet på Stortinget har også vedtatt å gi både kollektivtrafikk og videregående skoler til store kommuner, påpeker Andersen.

Regjeringen har halvert distriktspolitiske virkemidler og har ingen nye store oppgaver, mener hun.

– Dette blir en papirtiger, og det er Høyres og Frps strategi for å legge nivået ned. Og Venstre har gått på limpinnen og må bære hovedansvaret for den mest meningsløse og innholdsløse reformen som noensinne er foreslått.

Sp: - Ikke bruk én krone

– Ikke bruk én krone til av fellesskapets penger på denne meningsløse prosessen før valget! Dette skal vi stoppe, sier Sigbjørn Gjelsvik fra Akershus Sp.

– Til Skedsmo, Sørum, Fet og andre kommuner som blir foreslått tvangssammenslått har jeg ett budskap: Ikke bruk én krone til av fellesskapets penger på denne meningsløse prosessen før valget! sier Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til NTB. Han er førstekandidat for Akershus Senterparti til stortingsvalget.

Ifølge Gjelsvik har Senterpartiet hele veien vært tydelige på at ingen kommuner skal slås sammen med tvang.

- Ingen har sagt ja

Han mener tvangssammenslåingen, som ifølge Aftenpostens opplysninger foreslås blant annet på Nedre Romerike, også bryter med forutsetningene som flertallet på Stortinget har satt for i hvilke tilfeller tvang kan brukes.

– Ingen av disse kommunene har sagt ja til denne sammenslåingen. Jeg forventer at ordførerne i de tre kommunene tydeliggjør dette i forkant av Stortingets behandling. Her tvinger regjeringen med støtte fra KrF og Venstre en sterkt sentraliserende kommunesammenslåing nedover hodet på alle tre kommunene, understreker Gjelsvik.

Ifølge NRK har imidlertid KrF sagt nei til all bruk av tvang, mens Venstre sikrer flertall i saken.