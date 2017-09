Slakter regjeringens kjendisfest

Regjeringens fest for kultureliten møter kritikk.

Tirsdag slår kulturdepartementet og UD på stortromma og vil hylle norske artister og kulturpersonligheter.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

– Vi ønsker å anerkjenne og hylle våre mange fantastiske enkeltkunstnere og artister. Jeg er glad for at så mange som 250 av våre fremste kulturaktører med suksess i utlandet har takket ja til å komme på denne mottakelsen. Vi er flinke til å hylle våre idrettsutøvere, og vi ønsker å markere den samme stoltheten for våre kunstneres prestasjoner, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding.

Christer Falck.

Kulturministeren er kritisert for å prioritere idrett foran kunst og kultur.

- Noe av det flaueste?

På sosiale medier er det mange som er skeptiske til den nær forestående festen.

Programleder Christer Falck fyrer løs slik:

- Spennende å se hvem som faktisk dukker opp. Det er vel nesten det flaueste man kan stille opp på.

- Vil heller knuse ankelen en gang til

Forfatter Vidar Kvalshaug stiller spørsmålet:

- Festen du vil bli sett på?

Forfatter Anne Holt svarer ham slik:

Forfatter Anne Holt.

- Eller festen man takker nei til. Ville vel heller knuse ankelen en gang til. Underlig idé. Underlig å gå.

- Vil ikke ha invitasjon til selfieparty

Ny replikk fra Kvalshaug:

- Eneste jeg vil ha av @Lindacath, er politikk som sikrer kunsten og ivaretar språket. Ikke invitasjon til selfieparty.

- Er det dette skattepengene mine går til

Kommentator i Bergens Tidende og Venstre-vara Mathias Fischer har tre bemerkninger til festen:

«1) Artister blir hyllet hele tiden. 2) Det er nok av kjendisfester. 3) Er det dette skattepengene mine går til?»

Avviser at det er en kjendisfest

Det var VG Nett som først omtalte kjendisfesten.



– Det kommer veldig mange som ikke er spesielt kjent, men som har gjort det veldig bra i sin sjanger i utlandet, sier Helleland og avviser at det er snakk om en «kjendisfest».



