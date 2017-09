Slår alarm: -Norsk-pakistanske menn har kone nummer to i hjemlandet

Norges ambassade i Pakistan, forteller om praksis i notat.

Medarbeidere ved Norges ambassade i Pakistan forteller at de har oppdaget flere tilfeller av bigami i forbindelse med søknader om familiegjenforening.

I Pakistan er ikke flerkoneri forbudt. Noen menn har derfor en kone i Norge og en kone i Pakistan. I Norge er bigami derimot forbudt, og dette har blitt oppdaget når barn av mennenes koner i Pakistan har søkt om norsk pass og personnummer.

«Innhenting av vigselsattest belyser samtidig en annen utfordring, nemlig at barnets oppgitte far ofte har to koner – én i Norge og én i Pakistan.» står det i notatet som NRK har fått tilgang til.

Ambassaden forteller om flere tilfeller der mennenes koner i Pakistan har fått dårlige nyheter når de har møtt opp på ambassaden i Pakistan i den tro om at de skal få reise til Norge og leve sammen med sin ektemann.

Stortingsrepresentant og nestleder i Venstre, Abid Raja.

- I noen tilfeller ser vi at barna, som er norske statsborgere, reiser til Norge mens mor må bli værende i Pakistan.

Venstres nestleder Abid Raja er sønn av foreldre som innvandret fra Pakistan.

– Vi kan ikke stilltiende se at norsk-pakistanske menn på denne måten både utbytter kvinner i Pakistan og i Norge. Begge kvinner er her fanget, sier han til NRK.

Den norske ambassaden i Pakistan anbefaler også at tilfellene av flerkoneri bør straffeforfølges i Norge.

