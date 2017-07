Slik blir været i første fellesferieuke

Med fellesferien rett rundt hjørnet kan vi vente oss varierende sommervær både i sør og i nord, varsler meteorologene.

Fra og med mandag 10. juli er det offisielt fellesferie. Om et par dager går vi inn i den første feriehelgen, og mange lurer kanskje på om de skal slenge seg på et fly til Syden, eller rett og slett bare ta turen til hytta.

For mange er tiden inne for å bytte ut dresskoene med sandaler. Men vil du ende opp med å bli brun eller blå på tærne? Meteorologen kan kanskje gi deg noen tips for å få med seg det fineste sommerværet.

En middels start på ferien

Årets første feriehelg starter middels bra, og statsmeteorolog Mathilde Hallerstig kan fortelle at temperaturene vil gå gradvis opp til helgen.

I Nord-Norge kan man med størst trygghet pakke sekken og dra på hytta i helgen, for det er her meteorologen spår finest sommervær de neste dagene.

Vestlandet derimot kommer dårligst ut, da det her er spådd mest nedbør. På Østlandet ligger sommerværet litt midt på treet. Det kan bli litt grått, med fare for regn av og til.

En tur til Syden?

Har du bestilt deg tur til varmere strøk denne første delen av ferien, kan det ha vært en veldig god idé, ifølge meteorologen. Skal du derimot på Norges-ferie, ligger det an til at du heller må flytte deg etter sommerværet.

– Til helga kan det være fint å ta seg en tur til Nord-Norge. Men etter mandag kan det være lurere å dra litt sørover. Det kommer nemlig til å lette i sør utover uka og bli dårligere i nord, sier Hallerstig.

Dermed konkluderer meteorologen med at det kan være lurest å befinne seg i Syden nå i begynnelsen av den første ferieuka, for så å komme tilbake og forhåpentligvis kunne pleie brunfargen i finere vær i store deler av landet mot slutten av neste uke. (©NTB)