Slik markeres Stockholm-terroren i sosiale medier

Les mer om terroren her.

Instagram flommer nå over av støtteerklæringer til Stockholm og Sverige. Under kan du se flere av de bildene som nå deles på Instagram for å vise støtte til Stockholm og Sverige:

💛💙 #prayforsweden #stockholm #togetherwestand Et innlegg delt av Camilla á Argjum, Danmark 🇩🇰 (@stampegaardens_hopkaniner) fredag 07. April. 2017 PDT

So sad about what just happened in Stockholm :( #stockholm #Sweden #Stockholminmyheart #stockholmimitthjärta Et innlegg delt av Goran James Djordjevic (@goranjames) fredag 07. April. 2017 PDT

Sad day for Sweden. #prayforsweden #stockholm #terrorism #standupforourrights Et innlegg delt av Maria Amneteg (@amnetegandfriends) fredag 07. April. 2017 PDT

Pray for #stockholm #sverige #schweden 😢😪 Et innlegg delt av 🌸 Lisa Sp. 🌸 (@lisa_zuckerpuppenmama) fredag 07. April. 2017 PDT

Pray for Sweden 😭#stockholm #terrorattack 😡 Et innlegg delt av Lizzie (@e2vrez) fredag 07. April. 2017 PDT

Än en gång drabbas världen av en attack av ren feghet! / Once again the world is a victim of pure cowardness! ❤🇸🇪 #tillsammansärvistarka #stockholm #sverige #fuckterrorism #cowardness #stockholmterrorattack Et innlegg delt av Jens C Danner Danielsen (@jcdanielsen) fredag 07. April. 2017 PDT

#prayforstockholm #stockholm #whereisthelove #prayforsweden #sweden #togetherwestand Et innlegg delt av Søs (@soeslauridsen) fredag 07. April. 2017 PDT

Someday in Finland | © (@elsakurppa) fredag 07. April. 2017 PDT