Slik så politimannen ut etter å ha blitt angrepet av rumenske tyver

Da politiet natt til tirsdag rykket ut til en byggeplass i Kværnerbyen i Oslo for å ta fire innbruddstyver som trolig var ute etter kobber, ble en politimann med hund angrepet.

Politimannen og politihunden var alene da de traff på to av de fire mennene. De skal da ha angrepet ham med knyttneveslag, slått ham i hodet med en planke med spiker i, sparket og truet ham med en spikerpistol.

Et bilde som Oslo politidistrikt har gitt ut etter hendelsen, viser at politimannens ansikt var helt dekket av blod etter angrepet, skriver politiforum.no.

- Det er helt uakseptabelt at våre tjenestemenn utsettes for angrep som dette. Politiets ledelse ser veldig alvorlig på hendelsen, sier visepolitimester i Oslo politidistrikt, Roger Andresen til TV 2.

- Hunden utsatt for sterke traumer

Til alt hell kom politimannen fra angrepet uten store fysiske skader.

Også politihunden ble slått og sparket.

- Hunden er utsatt for sterke traumer. Det setter selvsagt spor hos en hund, og det vil være en lang prosess å eventuelt få ham ut i tjeneste igjen, sier Andresen.

Hunden skal ha forsvart seg ved å bite etter de to mennene, slik at de måtte innom legevakten etter å ha blitt pågrepet.

Tyvene omtales som såkalte rumenske mobile vinningskriminelle. To av dem ble pågrepet på stedet, mens de to andre ble pågrepet etter et søk.

Tre av de fire mennene er i 20-årene, mens den siste skal være i 30-årene.

- Bøyer meg i støvet for ham

Politimannen hylles nå for sin innsats, og for å ha klart å oppholde tyvene til det kom mer politi til.

- Vedkommende tjenestemann måtte, etter å ha blitt slått og få knyttneve i ansiktet, fortsette oppdraget. Han ga ikke opp. Nærmest mens blodet spruter basker han videre, til det kommer flere folk til. Jeg bøyer meg i støvet for en slik tjenestemann, sier visepolitimesteren til politiforum.no.

De fire rumenerne kan ifølge nettstedet nå vente seg lengre fengselsstraffer. De ble varetektsfengslet onsdag.

Den aktuelle politimannen har ikke ønsket å uttale seg til media, men har godkjent at bildene publiseres.

Slik forklarte politiet selv episoden natt til tirsdag:

