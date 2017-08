Slik ser Spetalens nye prestisjeavis ut

Den nye avisen Resett.no sliter med oppstarten.

Det nye, alternative nettavisen Resett.no har fått masse oppmerksomhet før lansering mandag klokken 21.

Et nedtellingsur tikket ned til den store begivenheten.

Men så går ingenting som planlagt - og siden går i blankt.

- Det ser ut til å være sprengt kapasitet, så vi prøver å oppgradere, sier redaktør Helge Lurås til Nettavisen.

- Hvor mange har vært innom siden deres?

Ansvarlig redaktør Helge Lurås

- Det vet vi ikke, men vi tror det er veldig mange.

- Hadde dere tatt høyde for at dette kunne skje?

- Ikke i tilstrekkelig grad, som du skjønner. Men vi har nok undervurdert interessen, sier Lurås.

Rike investorer

Med seg på laget har Lurås Elisabeth Sjølie som nyhetsredaktør og Bjørn Ihler som produsent.

Investor, milliardær og trader Øystein Spray Spetalen.

På investorsiden står noen av landets rikeste og mest profilerte finansmenn; Øystein Stray Spetalen, Jan Haudemann-Andersen, Christian Mikkel Dobloug og Håkon Wium Lie. Det er investert 1 million kroner i nettavisen.

Vil gjenreise realismen

«Mediekanalen Resett er etablert for å gjenreise realismen i norsk debatt og nyhetsdekning. De siste to-tre generasjonene har stukket rørene dypt ned på kontinentalsokkelen og solgt nesten all oljen og gassen som noensinne blir å finne her til lands. Samtidig har de igangsatt masseinnvandring. Vi begynner så smått å ane hva som kommer ut på andre siden av dette eksperimentet,» skriver de på Facebook.



