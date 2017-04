Slik skal NASA sende mennesket til Mars: - Endelig er vi klare

ANNONSE

- Send oss til Mars innen 2033, var beskjeden som USAs president Donald Trump ga til den amerikanske romfartsetaten NASA 21. mars i år.

Og en drøy måned senere har NASA kommet med svaret, gjennom å offentliggjøre en fem punkts plan som skal sende en bemannet romekspedisjon til vår nærmeste naboplanet i løpet av de neste 16 årene.

- Endelig er vi klare

Helt siden Neill Armstrong tok sitt berømte steg på månens overflate 20. juli 1969 har menneskeheten drømt å ta steget videre til den røde planeten, der forskere fortsatt er uenig om det finnes vann eller ikke - og om planeten noen gang har bydd på liv.

For å finne svaret må vi sende mennesker dit.

Og planen som NASA nå har offentliggjort, kalles av nettstedet Futurism.com for «den mest detaljerte plan hittil» for hvordan planeten skal nås.

- Endelig er vi klare: mennesket skal dra til Mars. Virkelig, skriver nettstedet.

Fem faser

NASAs plan består som nevnt av fem faser.

Den første, for sikkerhets skyld kalt «fase null», er vi i nå. Den består av å gjennomføre tester ved Den internasjonale romstasjonen (ISS), og utvikle samarbeidet med private romselskaper.

DEN RØDE PLANETEN: Mars er vår nærmeste naboplanet, men en bemannet tur dit og hjem igjen forventes å ta mellom to og tre år.

Neste fase varer fra 2018 til 2025, og inkluderer oppskytingen av seks såkalte SLS-raketter. Disse rakettene skal levere komponenter til Deep Space Gateway (DSG), en ny romstasjons som skal bygges nær månen for å betjene astronauter på vei til Mars.

Nytt romfartøy

I den tredje fasen står DSG ferdig. Ved romstasjonen skal Deep Space Transport (DST) bygges - romfartøyet som skal kunne frakte opp til seks astronauter videre mot Mars. Det tubelignende fartøyet skal sendes mot Mars' måner i 2027, og i 2028 eller 2029 skal astronauter bo ombord i fartøyet i mer enn 400 dager.

I fjerde fase er DST tilbake ved romstasjonen DSG, der en SLS-rakett kommer bringende med forsyninger og mannskapet som skal være med på den endelige ferden til Mars.

Den femte fasen består naturligvis av ferden, som altså skal foregå i 2033.

Om 16 år.

Turen er ikke for pyser: Frem og tilbake til naboplaneten betyr en reise på mellom to og tre år for astronautene som deltar.

SPACE LAUNCH SYSTEM: Animasjon av SLS-raketten som skal benyttes i oppbyggingen av den nye romstasjonen i nærheten av månen.

Lavt budsjett

Så gjenstår det å se om drømmene blir til virkelighet. NASA får i hvert fall en utfordring med å holde seg innenfor budsjettet, som for øyeblikket består av 0,5 prosent av hele USAs budsjett.

Til sammenligning kostet Apollo-programmene som sendte astronautene til månen på 1960- og 1970-tallet mer enn 4 prosent av landets budsjett.

NASA har også fått konkurranse i kappløpet til Mars: Flere private selskaper, som Boeing og SpaceX, håper å komme dit før dem. SpaceX har til alt overmål mål om å være på Mars innen 2022.