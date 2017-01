Sliter med å nå skadd turist på fjellet i Lofoten

ANNONSE

Klokken 15 torsdag meldte mannen ifra om at han befinner seg på Reinebringen med skadd fot, opplyser politiet i Midtre Hålogaland. Amerikaneren er lokalisert av et Sea King-helikopter, men kraftig uvær og økende skredfare i området gjør redningsarbeidet svært vanskelig.

Ved 19.30-tiden var mannskaper fra en alpin redningsgruppe i gang med et forsøk på å komme seg opp til den skadde turisten. Sea King-helikopteret kom seg ikke fram til mannen, og Røde Kors har snudd fordi de vurderte det som uforsvarlig å fortsette.

– Alt som er mulig, gjøres for å få berget mannen, skriver politiet på Twitter.

NRK får opplyst at det er tette byger, mørkt og 25 sekundmeter vindstyrke i området.

– Da vi var i kontakt med mannen, sa han at han har klær som skal kunne holde ham varm i noen timer. Men når man blir liggende ute i dette været her, er det ikke mye som skal til for å bli nedkjølt, sier Rune Davidsen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til kanalen. (©NTB)