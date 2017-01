Slk forklarer Jensen de hemmelige SMS-ene til Cappelen

ANNONSE

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Den tidligere polititoppen fikk mange spørsmål om SMS-korrespondansen han har hatt med Cappelen.

Både Jensen og Cappelen er tiltalt for grov korrupsjon, og grov narkotikakriminalitet. Jensen har hele tiden nektet straffskyld, noe han gjentok da retten startet, mens Cappelen har erkjent skyld. Rettssaken startet forrige uke.

Eirik Jensen i Oslo tingrett da saken startet mandag 9. januar.

De kodede meldingene har Jensen tidligere forklart er noe han kaller for "blomstersprpåket", og har vært en arbeidsmetode han har brukt i kommunikasjon med hasjbaronen av sikkerhetsmessige hensyn.

Jensen er mistenkt for å ha gitt Gjermund Cappelen informasjon som har bidratt til å hjelpe med å importere enorme mengder hasj til Norge i perioden 1993 - 2013. Spesialenheten mener de hemmelige meldingene gjorde at Cappelen og hans nettverk visste når det eksempelvis var kontroller i tollen.

Aktor Kristine Schilling er spesielt interessert i SMS-er utvekslet mellom Jensen og Cappelen i juli 2008.

- Fint vær?

Cappelen har erkjent straffskyld etter tiltalen som blant annet lyder på innførsel av 16,2 tonn hasj.

Jensen skrev blant annet følgende SMS-er:

"Hei har dere fint vær?", "I går regnet det. Halv glass fra åtte til åtte, i dag er det litt sol omsider."

Cappelen skrev også en SMS med følgende innhold, som Jensen ble spurt om: "Sola kommer hjem til helgen! Vi kan ta en kaffe på bensinstasjonen i helga på Klø (Kløfta, journ. anm.)".

Jensen har hele tiden hevdet at hans kontakt med informanten Cappelen er knyttet til Jensens virke som politi.

- Sol er en person. Det var altså en person som kom hjem til helgen. Den gangen skjønte jeg hvilken person det var, og jeg tror det dreide seg om en kokainsak, forklarer Jensen i retten.

- Sol betyr at det er noen positive ting som skjer. Sol mener jeg er en person, ikke en kokainlast, forklarer han.

Mistenkelige kontantinnskudd

Guro Glærum Kleppe (t.v) og Kristine Schilling i aktoratet i rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen.

Sakens dommer Kim Heger lurte på hvordan Jensen kunne tolke at SMS-ene handlet om ulike saker:

- Dette er en positiv melding som forklarer at vedkommende skal komme hjem på søndag. Meldingen med "Cola-greien stemte bra, ta den tiden du trenger" betyr helt åpenbart at dette gjelder et spesifikt prosjekt, sa Jensen.

- Jeg jobbet med innførselssaker, la han til.

Jensen har i sin jobb som politibetjent hatt omfattende kontakt med personer i kriminelle miljøer. Det er også tidligere omtalt at politiet hadde en hemmelig informant i Cappelens hasjnettverk da de etterfrosket Jensen.

I perioden mai til 18. desember 2008 er det også dokumentert at Jensen har satt inn 12 kontantinnskudd. Til sammen utgjør dette 146.000 kroner, noe Spesialenheten mistenker er penger han kan ha mottatt fra Cappelen i forbindelse med narkotikaimporten.

Hasjbaronen Gjermund Cappelen. Bildet er fra en annen rettssak i fjor som har sammenheng med den pågående Jensen-saken.

I mai og juni ble det satt inn nærmere 50.000 kroner, og i perioden 19. november til 18. desember skal det ha blitt satt inn 60.800 kroner. Hva som er skjedd med resten er ukjent.

Jensen har tidligere forklart de mange kontantinnskuddene med at han blant annet har solgt biler. I retten torsdag forklarte han også at han hadde fått pengegaver av moren i juli 2008, i forbindelse med at han hadde bursdag.

Barndomsvenn ble kriminell

I retten ble det også tema at Jensen i 2008 var mistenkt, og ble etterforsket i en sak for ikke-tjenstlig kontakt med kriminelle, en sak Nettavisen omtalte før rettssaken startet.

En spesifikk person ble nevnt, og det var hans daværende samboeren til Jensen som varslet om saken, som ble henlagt i 2009.

- Jeg fikk etter hvert følelsen av han var i feil miljø. Jeg fortalte også at dersom han kom borti noe som dreide seg om min jobb så kom jeg til å bryte all kontakt.

Jensen forklarte også at denne personen var en barndomsvenn fra Nesodden.

