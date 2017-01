Smarte folk trenger mer tid for seg selv

ANNONSE

En undersøkelse som er gjort blant 15.000 unge voksne har tatt for seg sosial omgang og intelligens.

Et interessant funn er at smarte folk heller vil være alene enn sammen med andre, skriver The Independent.

Det er forskerne Norman Li fra Singapore Management University og Satoshi Kanazawa ved London School of Economics and Political Science som står bak studien.

Funnet er at mens mennesker generelt føler seg lykkeligere av å tilbringe tid med andre, gjør ikke veldig smarte personer det samme.

Studien fant i stedet at mer intelligente personer faktisk hadde dårligere livstilfredshet jo oftere de var sosiale med venner, skriver Washington Post.

Ifølge Independent er det to teorier om hvorfor smarte mennesker egentlig vil være mye alene.

Den ene teorien har med evolusjon å gjøre, og går ut på at smarte folk lettere tilpasser seg sine omgivelser i den moderne verden, slik at de ikke trenger nære relasjoner for å hjelpe dem med mat og husly, slik forfedrene våre gjorde.

Den andre teorien er at smartere folk er mer ambisiøse, og at de vil bruker mer tid på å jobbe mot å nå sine mål, i stedet for å henge med venner.

