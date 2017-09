Snø på Gaustatoppen

I begynnelsen av september falt snøen på Gaustatoppen.

- En smak av vinter, smiler Ann-Kristin Karlsson på Gaustatoppen i Telemark.

Mens regn og vind preger store deler av Telemark, la nedbøren seg som snø på fylkets høyeste fjell.

1850 meter over havet hadde snøen lagt seg som et tynt teppe.

- Det viktig å huske på å kle seg etter været som kan være annerledes ved Stavsro (ved foten av Gaustatoppen red. anm.) og skifter fort her oppe i høyden. Lag på lag, gjerne tynn ull under vind og vannavvisende bukse og jakke, fleece som mellomlag opptil. Lue. bøff, hansker, ullsokker og gode fjellsko, anbefaler hun.

– I hele sommer og høst har det dessverre vært alt for mange som rett og slett har kledd seg for dårlig. Mange har vært svært tynnkledde, og hatt dårlig sko. Vi har hatt minusgrader her tidligere i høst også, men det er spesielt viktig nå som vi går mot kaldere tider, sier hun til Varden.

Karlsson forteller Nettavisen fredag ettermiddag, at det fremdeles ligger noe snø på toppen.

Hytta på toppen av Gaustatoppen er åpen til 15. oktober.