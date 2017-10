Snart blir det forbudt å gi bort gratis plastposer

Deler av pengene skal gå til et eget miljøfond.

Det ble ramaskrik da en i en sen nattetime i forhandlinger om statsbudsjettet, valgte å innføre en egen plastposeavgift som skulle skaffe staten en milliard kroner ekstra - til tross for at det ikke fantes noen tegn på at plastposer i Norge faktisk var et problem.

Men nå blir konsekvensene de samme: EU har kommet med et såkalt "emballasjedirektiv", som i praksis betyr at det vil bli forbudt å gi bort gratis plastposer.

50 øre per pose til miljøfond



Hovedorganisasjonen Virke og miljøminister Vidar Helgsen bekrefter nå at regjeringen har droppet en statlig avgift på plastposer, og heller støtter etablering av «handelens miljøfond».

- Med etablering av Handelens miljøfond slår vi to fluer i ett smekk: Vi oppfyller EUs direktiv om reduksjon av plastposer samtidig som vi får et målrettet miljøvirkemiddel mot plastforsøpling, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke i en pressemelding.

Ordningen vil fungere slik at 50 øre fra hver plastpose som selges går til dette miljøfondet. Fondets penger skal brukes på oppryddingstiltak, og utviklingen av bedre plastposer.

Den reelle prisen på plastposer kan settes fritt, så dette betyr ikke at plastposer som i dag ofte koster en krone eller to, får redusert pris.

Frivillig

EUs direktiv gjelder stort sett alt av poser som du får i butikken, men ikke de aller tynneste variantene - som for eksempel de posene du legger frukt og grønt i.

Virke sier derimot at de sterkt oppfordrer alle sine medlemsbedrifter å være med i ordningen, og det er allerede klart at alle de store dagligvarekjedene blir med. De står for 70 prosent av plastposebruken i dag.

De som ikke blir med på ordningen, blir uansett pålagt å ta betalt for sine poser.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) er fornøyd med at bransjen har tatt initiativ til en et miljøfond.

- Det er et EU-direktiv som vi er pliktig til å innføre, og det kan bli aktuelt med en forskrift om at det skal bli betalt for poser, men den løsningen som bransjen her kommer med, som vil omfatte rundt 80 prosent av dagens forbruk, vil være hovedgrepet, sier miljøminister Vidar Helgesen (H) til Nettavisen.

- Vi ser på dette grepet som noe positivt, som kan bety en halv milliard kroner i året til både nasjonal og internasjonal innsats mot både plast og mikroplast, sier Helgesen.

Han understreker at dette ikke er en avgift, og at dette vil være helt uavhengig av statsbudsjettet.

- Det har tidligere vært snakk om at plastposer ikke er noe miljøproblem i Norge. Hva tenker du da om at det innføres en slik ordning?

- Det er jo noe som kommer på avveie uansett, og nå blir det en løsning som gir store midler til bekjempelse av et internasjonalt problem, sier Helgesen.

Vil ha ned forbruket med 20 prosent



Målet med ordningen er å få ned plastposeforbruket i Norge med rundt 20 prosent.

Årsaken til at man ikke innfører en faktisk avgift, er at plastposer i Norge i liten grad anses som et miljøproblem, men en essensiell del søppelhåndteringen.

