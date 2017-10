Snart har 75 prosent av folket borgerlig fylkesmann

Av dagens 19 fylker, vil 13 ligge under en fylkesmann fra borgerlig blokk innen de neste årene, ifølge Klassekampen.

Avisen har gått gjennom alle utnevnelsene regjeringen har gjort. Her tyder det på at de aller fleste fylkesmennene kommer fra enten Frp, Venstre, KrF eller Høyre. Fram til fusjonen av landets fylker i 2020, vil det i 13 fylker sitte en borgerlig fylkesmann. Til sammen bor tre av fire nordmenn i disse fylkene.

Da Høyre tok over regjeringskontorene i 2013 var det en klar overvekt av tidligere rødgrønne politikere som hadde fylkesmannsembetene i Norge. Høyre har tidligere kritisert de rødgrønne for å bruke disse utnevnelsene politisk. De siste årene har imidlertid utnevnelsen av embetene gått til høyresiden.

– Dette tyder på at regjeringen har et sterkt blikk for sine egne, sier kommunalpolitisk talsperson Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet. Som tidligere ansvarlig for fylkesmannsutnevnelsene, mener hun det er viktig med politisk erfaring som fylkesmann.

– Dette oversynet må være et tankekors for dem som hele tiden har kritisert våre utnevnelser, sier hun.

Når de 19 fylkene blir til 11 i 2020, vil også tallet på fylkesmenn reduseres kraftig.

