Snart må nordmenn betale for å kjøre på denne veien

Fra og med 2019 må utlendinger betale for å kjøre på den verdenskjente Autobahn - et motorveinettverk på 13.000 kilometer som strekker seg over Tyskland.

Ifølge NAF har det vært en stor debatt i Tyskland, hvor tyskerne har irritert seg over at utlendinger kjører på Autobahn gratis.

- Så dette var ventet, sier kommunikasjonsrådgiver i NAF, Jan Ivar Engebretsen, til Nettavisen.

Det er Spiegel Online, ifølge Jyllands-Posten, som bringer nyheten om at utlendinger må snart belage seg på å betale avgift for å kjøre på Autobahn. Prisen vil avhengig av størrelsen og den miljømessige belastningen til kjøretøyet. Dieselbiler vil for eksempel gi en høyere avgift enn bensinbiler.

Et årskort vil koste et sted mellom 67 og 130 euro, som tilsvarer 615 til 1193 kroner.

Et tidagerskort vil koste alt fra 2,5 til 25 euro (23 til 230 kroner), og et to månederskort vil koste mellom syv og 50 euro (64 til 459 kroner). Motorsykler, elbiler og handicapbiler blir fritatt for avgiften.

- En viktig gjennomfartsåre

Ifølge NAF er det stadig flere nordmenn som benytter seg av Autobahn.

- De siste 10-15 årene har du sett en stor utvikling på at nordmenn reiser til en annen type land enn det som var normalt før. Før brukte man Autobahn til å komme seg ned til land som Italia og Spania. Nå ser man en spredning mot østeuropeiske land, så nordmenn bruker Autobahn fortsatt, sier Engebretsen.

NAF har imidlertid ingen anslag på hvor mange nordmenn som benytter seg av den verdenskjente motorveien.

- Det vet vi ikke, men vi vet at antallet øker og øker. Autobahn er en viktig gjennomfartsåre for nordmenn som skal videre, sier Engebretsen.

- Ikke trent til å holde megahøy fart

I gamle dager var det fri fartsgrense på Autobahn. Nå har imidlertid majoriteten av veistrekningen en fartsgrense på 130 kilometer i timen. NAF råder nordmenn til å ta forholdsregler når de kjører på Autobahn, spesielt på strekningene der det er fri fartsgrense.

- Vi i Norge har blitt litt mer vant til å kjøre i høyere hastighet etter at det ble innført 110-grense i Norge. Man må likevel tilvenne seg trafikkulturen i andre land. Hvis du gjør en forbikjøring på Autobahn, kom deg tilbake i høyre felt så fort som mulig, fordi det kan komme noen bak deg som har kjørt fri fart hele sin levetid, sier Engebretsen.

- Det er noen nordmenn som har vært i forferdelig stygge ulykker der nede, hvor man har prøvd høy fart uten å klare å håndtere det. Det er en del nordmenn som har noen feite biler som de gjerne skulle prøvd ut på Autobahn, men man er ikke trent til å holde megahøy fart, sier han.

Fra juni i 2015 til juni i 2016 måtte NAF bistå seks-åtte nordmenn på Autobahn.