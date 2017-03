Sneglefart mot økt pengebruk i NATO

ANNONSE

NATOs årsrapport viser at europeiske allierte i snitt brukte 1,47 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på forsvar i 2016.

Det er mer enn året i forveien, men bare 0,03 prosentpoeng mer.

– Vi har gjort framskritt, men er langt fra mål. Vi har fortsatt ikke en rettferdig byrdedeling i alliansen vår, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Bare fem allierte brukte mer enn 2 prosent av BNP på forsvar i fjor, påpeker han.

Norge fortsatt langt under

Norge brukte 50,9 milliarder kroner på forsvar i 2016. Det tilsvarer 1,55 prosent av BNP, opp fra 1,47 prosent i 2015.

Andelen er den høyeste siden 2004, men Norge har ikke vært over 2 prosent siden 1994. Regjeringen måtte ha lagt 14,8 milliarder kroner mer på bordet for å ha nådd 2 prosent i fjor.

Det er ikke ventet noen vesentlig økning i den norske BNP-andelen de nærmeste årene.

Norge bruker derimot langt mer på forsvar per innbygger enn andre europeiske land. Blant de 28 medlemslandene i NATO er det kun USA som bruker mer per innbygger.

Tre land under 1 prosent

Verstingen i NATO er vesle Luxembourg, som ligger på 0,42 prosent av BNP. To andre land – Belgia og Spania – ligger under 1 prosent.

De fem landene som er over 2 prosent, er USA, Hellas, Storbritannia, Estland og Polen.

BNP-andelen falt i ti NATO-land i fjor, men flere har lovet å øke pengebruken de nærmeste årene. Romania ventes å nå 2 prosent allerede i år, mens Latvia og Litauen håper på å nå målet i 2018.

Stoltenberg insisterer på at det er realistisk å nå målet.

– Forsvarsbudsjettene begynte å krympe da den kalde krigen to slutt, men vi brukte faktisk 2 prosent av BNP på forsvar i Europa så sent som i år 2000. Det viser at det er mulig å gjøre det igjen, sier NATO-sjefen.

Trump presser på

Spørsmålet om pengebruk har fått ny aktualitet etter at Donald Trump overtok som president i USA.

Han presser knallhardt på for å få europeiske land til å ta en større del av regningen. USAs forsvarsminister James Mattis har truet med å svekke USAs forpliktelser i alliansen hvis europeerne ikke legger mer penger på bordet innen året er omme, og Trumps hardkjør har skapt usikkerhet om USAs vilje til å stille opp for europeiske allierte.

USA brukte 664 milliarder dollar på forsvar i fjor, tilsvarende 3,61 prosent av landets BNP. Summen utgjør nesten halvparten av de totale forsvarsutgiftene i NATOs medlemsland. (©NTB)

