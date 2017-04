Snowden skuffet over «feige» norske myndigheter

ANNONSE

I ett år har ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk Pen jobbet for å hente Edward Snowden til Norge, for å overrekke ham Ossietzky-prisen.

Men forsøket på å få norske domstoler til å slå fast at Snowden ikke kan utleveres til USA, har mislyktes - både i tingretten, lagmannsretten og høyesterett.

At den norske regjeringen ikke kan garantere for Snowdens sikkerhet, skuffer hovedpersonen selv. Han skulle ønske han kunne føle seg velkommen i Norge, forklarer han i et intervju med NRK.

- Men i stedet valgte de å avvise dette initiativet. De valgte å kjempe i domstolene, og ty til alle mulige mekanismer, for å si: «Takk, men nei takk. Verdiene dine er ikke velkomne i Norge.»

Snowden mener norske myndigheter er feige.

- Dette var den mest forutsigbare fremgangsmåten for en regjering som ønsket å kvitte seg med denne saken, sier Snowden i NRK-intervjuet.

Edward Snowden jobbet for amerikansk etterretning i organisasjonen NSA, da han i 2013 lekket topphemmelige opplysninger om omfattende amerikansk overvåkning av tele- og datatrafikk.

Snowden flyktet fra USA, og har i snart fire år bodd i Moskva, der han lever i eksil.

Amerikanske myndigheters gjentatte krav om å få Snowden utlevert, har foreløpig ikke ført fram. USA har siktet 33-åringen for spionasje.

Til NRK hevder han at han har fortalt USA at han er villig til å returnere til hjemlande og stille i retten, men bare dersom myndighetene kan love en åpen og rettferdig rettsak. Amerikanerne, hevder han, har kun lovt at han skal få slippe tortur.

Regjeringen ønsker ikke å kommentere Snowdens påstander, melder NRK.