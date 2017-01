Snøskred i skisenter på Hovden- ingen folk i skredet

ANNONSE

OSLO (Nettvisen): Klokka 13 fikk Agder politidistrikt melding om snøskred i skisenteret på Hovden. Dermed mobiliserte politiet nødetater og letemannskaper. Klokka 15 kunne aksjonen avsluttes.

- Det er konkludert med at det ikke var folk i skredet, melder politiet på Twitter. Skredområdet var da ferdig søkt.

- Det var en gjest som utløste skredet under skikjøring utenfor løypene, og vedkommende meldte selv fra. Han kom uskadet fra det. Prosedyrene her er slik at vi varsler AMK, og det blir gjennomført søk i tilfelle noen skulle være tatt av skredet. Det var få mennesker i anlegget da dette skjedde, sa daglig leder Sture Pilegård til Nettavisen mens søket pågikk for fullt.

Pilegård opplyste at det ikke er noen snørik vinter på Hovden så langt, men at skredet gikk i en snøfonn.

Politiet, brannvesen, ambulansetjenesten, luftambulanse, Sea King, Fjellredningsgruppa Bykle, skisenteret og Røde Kors var alle involvert i arbeidet, opplyser politiet.

- Vi jobber nå med å avklare om det er folk i skredet eller ikke. Vi har ingen grunn til å tro at det er det, men for sikkerhets skyld fortsetter vi søket inntil vi vet at det ikke er noen under snøen, uttalte fungerende stabssjef Jon Kvitne ved Agder politidistrikt til Nettavisen underveis.

Skredet som gikk skal ha vært cirka 60 x 30 meter stort, ifølge politiet.

Skredet gikk mellom løypene Bratthenget og Nåløyet, helt øverst i skibakken, skriver Fædrelandsvennen.

- Nødetater er på stedet da det er uavklart om det er folk i skredet. Startet søk, skrev politiet på Twitter klokka 13.49. Politiet fikk melding klokka 13.01.

1301: Hovden. Det har gått en snøskred oppe i skisenteret. Nødetater er på stedet da det er uavklart om det er folk i skredet. Startet søk. — Agder politi OPS (@AgderOPS) 4. januar 2017