Swedish Match går til sak mot staten. Snusgiganten mener reglene om nøytrale snusbokser er for inngripende.

Fra 1. juli må tobakksprodusenter starte arbeidet med å lage nøytrale pakninger for snus og røyk, og innen et år må de etterkomme det nye påbudet.

Swedish Match, Skandinavias største snusprodusent, mener de nye reglene ikke bør gjelde for snus, skriver VG.

– En så inngripende regulering som standardiserte forpakninger utgjør, står ikke i proporsjon til de eventuelle helserisikoene som er knyttet til snus, sier selskapets talsmann, Patrik Hildingsson. I søksmålet ber Swedish Match om unntak for snusbokser og at påbudet om nøytral forpakning utsettes til det har vært prøvd for retten. Selskapet understreker at søksmålet ikke gjelder andre tobakksprodukter.

Helseminister Bent Høie (H) sier i en kort kommentar at han ikke er overrasket over søksmålet.

– Det er ikke noen overraskelse at tobakksindustrien også saksøker Norge på grunn av reklamefrie tobakkspakninger. Det har de også gjort mot Australia, Frankrike og Storbritannia – og tapt alle steder, skriver han i en epost.

