Solberg advarer mot tøffere tider

Det blir tøffere framover, og det finnes ingen enkle løsninger når renteinntektene synker, sier statsminister Erna Solberg (H) i et intervju med Dagbladet.

Statsministeren omtaler situasjonen som " den særnorske utfordringen».

– Vekstmotoren vår, altså investeringer i olje og gass, kommer til å gå ned i årene som kommer. Det vet vi. Samtidig vil offentlige budsjetter øke og befolkningen eldes. Vi behøver nye motorer å lene oss på, men det kommer til å ta tid, sier hun til avisen.

Solberg-regjeringen sprøytet inn 220 milliarder oljekroner i statsbudsjettet for 2017, men statsministeren lover å omstille Norge mot en bredere økonomi.

– Regjeringen kommer til å satse mer på gründerskap. Vi skal legge til rette for at bedriftene kan gå med overskudd å betale skatt til fellesskapet. Det er veldokumentert at små og mellomstore bedrifter skaper flest nye jobber i Norge, sier Solberg, som mener vi fortsatt trenger en nedtrapping på skatt.

Hun synes Norge, og politikerne, har vært naive mens oljefondet vokste:

– Alle kan si de gjorde mye, men fakta er at fra 2004 til 2014 var høy oljepris nær sagt vår eneste vekstmotor. Det er usunt for norsk økonomi i lengden.

