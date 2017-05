Solberg anklages for dumskap av LO-lederen

ANNONSE

– De store pengene brukes på å gi gull til dem som allerede har gull, og gråstein til vanlige arbeidsfolk, sa Kristiansen.

Hun viste til VGs oppslag fra mars i år, der det framgår at 94 prosent av befolkningen har fått 10 kroner i skattelette om dagen, mens Norges rikeste personer i snitt har fått omtrent 1.600 kroner.

– Norske økonomer er helt tydelige på at vi kan skape titusenvis av arbeidsplasser om vi prioriterer tiltak og aktivitet framfor å stue bort penger hos Stein Erik Hagen.

– Dette føyer seg inn i rekken av dumskap, fortsatte LO-lederen og gjentok kritikken mot endringene i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser.

– De sier de vil gi flere muligheten. Muligheten til hva? Til å oppleve usikkerhet for lønn, familie og framtid? La oss slå det fast en gang for alle: Midlertidige ansettelser er en uting. Regelen i norsk arbeidsliv skal være faste ansettelser, sa Kristiansen og fulgte opp med et «Basta!»

LO krever at regjeringen bruker de store pengene på å skape nye jobber, sørge for å kvalifisere alle som står utenfor arbeidslivet og kraftig forsterke kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

