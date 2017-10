Solberg ber EU ta grep mot arbeidslivskriminalitet

Statsminister Erna Solberg (H) vil ha et felleseuropeisk samarbeid mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. LO ber henne ta nye grep også på hjemmebane.

– Vi ønsker styrket samarbeid i Europa for å hindre at fri flyt av arbeidskraft ender i useriøsitet og utnytting av arbeidstakere. Det er i EUs felles interesse at vi finner bedre tiltak, sier Solberg til NTB.

Hun vil presentere det norske initiativet under EUs toppmøte om arbeidslivspolitikk i Göteborg 17. november. Tettere samarbeid mellom landenes kontroll- og tilsynsmyndigheter, strengere ID-kontroll og bedre informasjonsflyt, er blant tiltakene.

Onsdag møtte statsministeren LO og NHO til samtaler om saken.

– Et veldig positivt initiativ, men tettere europeisk samarbeid er ikke nok i seg selv, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Han etterlyser kraftigere lut på hjemmebane og ber om økte bevilgninger til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet samt midler til flere sentre mot arbeidslivskriminalitet.

– I tillegg må vi i større grad utnytte handlingsrommet som EØS-avtalen gir oss. Vi venter på regjeringens forslag til innstramminger innen bemanningsbransjen og krever at noe gjøres, spesielt i byggebransjen på Østlandet, sier han.

– Problemet i denne sammenhengen er å følge opp dem som ikke følger lover og regler som vi allerede har, svarer Solberg.

