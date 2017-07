Solberg delte scene med Shakira i Hamburg

Sammen med verdensstjerner som Shakira og Coldplay inntok statsminister Erna Solberg scenen under en veldedighetskonsert i anledning G20-toppmøtet i Hamburg.

Solberg la vekt på ungdom og utdanning da hun holdt en appell under veldedighetskonserten Global Citizen Festival i Hamburg torsdag kveld.

– Vi må investere i ungdom verden over. Alle barn og unge har rett til gratis utdanning og god utdanning, sa Solberg.

Fra scenen i Hamburg kunngjorde også statsministeren at Norge vil gi ytterligere 85 millioner dollar, over 700 millioner kroner, i bistand til kvinners og jenters helse.

Solberg sa at FNs mål om utdanning må nås og trakk fram at Norge derfor har doblet pengestøtten til global utdanning, som har høyeste prioritet innen norsk bistand. Samtidig oppfordret hun G20-toppmøtet til å øke støtten til utdanning.

Solberg avsluttet appellen med å si takk for seg på tysk: «Danke Schön», før hun gikk av scenen der verdenskjente artister som Coldplay, Shakira og Ellie Goulding opptrådte samme kveld.

Før veldedighetskonserten møtte Solberg blant andre Canadas statsminister Justin Trudeau, som også holdt en appell for konsertpublikummet. Han trakk fram likestilling og sa blant annet at «like rettigheter for kvinner og jenter kan forandre verden».

I likhet med flere statsledere ankom Solberg Hamburg torsdag, dagen før G20-møtet starter. Tidligere på dagen besøkte Solberg den norske sjømannskirken i byen.

Har du sett denne videoen?